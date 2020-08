Stem, la plate-forme de distribution et de paiement pour les musiciens et labels indépendants, a obtenu 10 millions de dollars de nouveaux financements et a attiré plusieurs nouveaux investisseurs, conseillers principaux et membres du conseil d’administration, dont d’éminents dirigeants de la musique.

Ces dirigeants incluent Kevin «Coach K» Lee, co-fondateur et COO de Quality Control Music (Lil Baby, Migos, Lil Yachty), le manager de Calvin Harris Mark Gillespie et plusieurs cadres de Red Light Management avec la star de la NBA Baron Davis.

La société a également noté que ce mois-ci, elle avait dépassé les 100 millions de dollars de redevances versées aux artistes indépendants depuis 2015.

«Stem a été créé pour fournir aux artistes indépendants la capacité de gérer et de développer leur carrière et leurs équipes de manière autonome», a déclaré Milana Rabkin Lewis, PDG de Stem. «Avec cette nouvelle ronde de financement, nous nous concentrons sur l’accélération du portefeuille de produits offerts à nos artistes. Nous avons rassemblé les meilleurs acteurs de la musique qui ont bâti la carrière des meilleurs artistes du monde pour amplifier nos efforts. »

«Nous sommes fiers et ravis de faire partie de Stem», a déclaré Kevin ‘Coach K’ Lee, co-fondateur et COO de Quality Control Music. «L’entreprise est un chef de file dans le domaine des produits innovants et fera progresser la façon dont l’ensemble de la communauté musicale gère ses activités financières et administratives. L’automatisation autour du processus de séparation est transparente, ce que nous considérons comme vital pour la croissance de tous les artistes et l’économie de leur production.

Les artistes et les entreprises travaillant avec Stem incluent Zac Brown Band, Foster the People, Jeezy, Desiigner, New Kids on the Block, Brent Faiyaz, Justine Skye, LP et Toro y Moi, ainsi que les labels indépendants Big Loud Records et Freebandz.

Stem est dirigée par la PDG, Milana Rabkin Lewis, qui a passé cinq ans en tant qu’agent des médias numériques chez United Talent Agency (UTA) avant de co-fonder la société en 2015. Plus tôt cette année, la société a embauché Brendan Kao, anciennement de PeerStreet et Zest Finance, en tant que Chief Product Officer; et en 2019, Mike Vaughan, ancien COO de Venmo a rejoint Jennifer Fonstad, cofondatrice et associée générale chez Aspect Ventures et Kara Nortman, associée chez Upfront Ventures en tant que membres du conseil.