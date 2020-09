Stephen Odubola, vedette de la célèbre “Blue Story” de Rapman, sera la vedette du drame de la prison “Ire”, aux côtés de Craig Fairbrass (“Villain”) et Jason Flemying (“Pennyworth”).

Le film, qui marque les débuts de réalisateur de l’acteur Ross McCall («About Us»), suit la vie en prison d’un criminel institutionnalisé incarcéré pour le meurtre de sa femme. Sa vie quotidienne est perturbée lorsque sa fille séparée demande à le rencontrer, et encore plus compliquée lorsqu’un jeune de 19 ans purgeant sa première peine dans une prison à sécurité maximale est placé à l’intérieur comme compagnon de cellule.

Samahoma Media Advisors a négocié le financement du film par Insight Media Fund. Le Fonds a précédemment fourni de l’argent pour la réalisation de «Boiling Point», le long métrage en une seule prise de Philip Barantini, de son propre court métrage, par les groupes britanniques Ascendant Films et Burton Fox Films aux côtés de la star Stephen Graham’s Matriarch Productions, en association avec Bromantics et Three Little Birds Pictures. Ce projet s’est déroulé dans un calendrier de deux jours juste avant le verrouillage, et la majeure partie de la post-production a eu lieu à distance.

Ascendant et Burton Fox, en association avec Bromantics, s’associent à nouveau sur «Ire», Ascendant fournissant un financement supplémentaire.

Les producteurs sont Bart Ruspoli pour Ascendant, Hester Ruoff pour Burton Fox et Stefan D’Bart pour Bromantics.

Bob Clarke, PDG de Samahoma Media Advisors, a déclaré: «Bart et Hester ont montré qu’ils pouvaient rassembler des propriétés fortes et originales qui attirent les talents et peuvent être livrées rapidement dans les contraintes de santé et de sécurité des règles du jeu COVID madhouse sans enfreindre les banque, en réduisant les risques d’investissement du Fonds et en diffusant plus rapidement plus de contenu auprès du public… qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? »

«Après avoir fait des recherches et visité diverses prisons aux États-Unis, j’ai commencé à me pencher pour revenir au Royaume-Uni pour faire un film qui montrait les voix réalistes et gutturales à l’intérieur d’une structure en difficulté», a déclaré McCall. «Bart Ruspoli et moi avons travaillé ensemble sur« Band of Brothers »et depuis, nous cherchons quelque chose à faire ensemble.

La photographie principale COVID-safe sur «Ire» commence le 19 septembre et la majorité du tournage aura lieu à Londres.

D’Bart a déclaré: «Nous adhérons à tous les protocoles COVID-19 pour nous assurer que tous nos acteurs et notre équipe restent en sécurité. C’est une nouvelle façon de faire des films, à laquelle nous devons tous nous habituer, afin que nous puissions ramener l’industrie cinématographique britannique aux niveaux d’avant COVID-19.

Charades gère les ventes internationales de «Boiling Point».