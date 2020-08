Sur le tournage de The Office, Steve Carell était connu pour être l’un des rares acteurs à ne pas se casser constamment pendant le tournage. C’est une émission amusante, on comprend. Mais il semble que même le maître de la comédie ait trouvé un épisode trop hilarant pour se terminer avec un visage impassible pendant la partie de lecture de la table de la production.

«Dinner Party» était un autre type d’épisode «Office»

Là, la majorité du Bureau a lieu dans le bureau. Ainsi, lorsque le casting se dirige vers un endroit différent, c’est excitant et différent. Le «dîner» a lieu dans le triste petit condo de Michael et Jan. C’est devenu l’un des épisodes les plus drôles, les plus sombres et les plus notoires de The Office.

Dans une interview de 2018 avec Rolling Stone, Ed Helms a parfaitement décrit l’épisode:

« L’épisode est un creuset pour les différentes relations sur la série », a déclaré l’acteur Andy Bernard. «C’est un espace restreint et confiné où tant de problèmes relationnels bouillonnent entre Jim et Pam, Andy et Angela, Michael et Jan. C’est cet aspect de l’autocuiseur qui accentue tout, plus le décorum du dîner, le genre de besoin pour s’élever à un autre type de construction sociale, par opposition à simplement être des collègues dans un espace de bureau. Ce n’est qu’un creuset de comédie bouillonnant. »

Le producteur exécutif Greg Daniels appelle «Dinner Party» un «champ de mort» pour les blagues.

«J’avais une expression que j’utilisais dans la salle des scénaristes pour décrire une scène où la situation était accusée, où plusieurs personnages avaient des opinions différentes et il y avait une excuse pour qu’ils s’assoient tous et tirent de grandes lignes un à la fois». dit-il à la publication. «Je l’ai appelé un ‘champ de la mort’, comme si c’était juste une blague-blague-blague sans arrêt. Il s’agissait généralement de scènes comme un séminaire de formation à la diversité dans la salle de conférence. Une fois que Jim et Pam sont arrivés au condo, tout cet épisode était un champ de mort.

La lecture du «dîner» a été un énorme succès

Aussi emblématique que soit « Dinner Party », l’un des co-scénaristes de l’épisode, Gene Stupnitsky, dit que la lecture a commencé très lentement.

«Pas beaucoup de rires», a-t-il déclaré dans la même interview. «Petit à petit, ça commence à se construire, et je n’avais jamais vécu cela auparavant. Les rires devenaient de plus en plus gros et de plus en plus gros. Je me souviens que je transpirais juste à travers mon T-shirt. C’était le plus grand sentiment que j’aie jamais eu. »

Lee Eisenberg, l’autre co-auteur, dit qu’il savait qu’ils avaient un gagnant alors que Carell pouvait à peine passer ses lignes.

«Il n’y a rien de plus satisfaisant que d’avoir Steve Carell à peine capable de traverser ses lignes», a-t-il déclaré. «C’est comme un spectacle en direct. Vous voyez quelqu’un en faire l’expérience juste devant vous pour la première fois, ce qui est génial. «

Carell n’a pas été le seul acteur à avoir apprécié le scénario.

«Quand nous l’avons tous lu pour la première fois, nous avons ri de façon hystérique», a déclaré Angela Kinsey (Angela Martin).

« Parfois, les lectures de table sont rapides et faciles et parfois elles sont un peu pénibles, et celle-là comportait déjà tellement de rires », a déclaré Helms. «Gene et Lee avaient une telle compréhension de la voix de la série et de ces personnages que nous savions que, oui, nous sommes sur quelque chose de spécial ici. Ça va être génial. «

