Studiocanal gérera les ventes mondiales à l’aéroport international de Toronto. Festival de films sur «The Jonsson Gang» du réalisateur «Tinker Tailor Soldier Spy» et «Let The Right One In» Tomas Alfredson.

Redémarrage d’une série de films suédois à succès, “The Jonsson Gang” suit un gang devenu légitime qui se réunit pour un dernier braquage. Il met en vedette Henrik Dorsin («Triangle de la tristesse»), Hedda Stiernstedt («Le restaurant»), David Sundin («Taskmaster»), Myanna Buring («Downton Abbey») et Lena Olin («Chocolat»).

Alfredson a déclaré: «’The Jonsson Gang’ est basé sur une série de films des années 1980 que pratiquement tous les Suédois vivants ont vu. Un public international connaît surtout mon travail avec des vampires intimidants et des espions maussades, alors que la plupart de mon travail a été comique. Cela a été très amusant de revenir sur quelque chose de risible et nous sommes impatients de trouver un public mondial avec Studiocanal.

Le film est écrit par Alfredson, Henrik Dorsin et Rikard Ulvshammar, et produit par Anna Carlsten, Pontus Edgren, Joshua Mehr et Fatima Varhos. Studiocanal a produit «Tinker Tailor Soldier Spy», remportant ainsi deux BAFTA.

Ron Halpern, vice-président exécutif de la production mondiale chez Studiocanal, a déclaré: «Nous tous chez Studiocanal sommes ravis de pouvoir à nouveau travailler avec Tomas Alfredson. «Tinker Tailor Soldier Spy» est l’un des films dont nous sommes le plus fiers et nous sommes impatients de partager à nouveau le savoir-faire de Tomas avec le monde: cette fois avec beaucoup d’humour et de plaisir.

«The Jonsson Gang» est une production FLX en coproduction avec Another Park Film, Dorsin Enterprises, Tonefilm, SF Studios et TV4, en collaboration avec C More, Chimney et Studiocanal, avec le soutien du Swedish Film Institute, Nordisk Film & TV fond et Norrköpings filmfond.

SF Studios distribuera le film en Suède en décembre.