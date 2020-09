▲ La Canadienne Catherine O’Hara reçoit l’Emmy de la meilleure actrice comique pour Wor Schitt’s Creek d’un messager en costume anti-Covid, lors de la 72e Primetime Emmy Awards Photo Capture d’écran gracieuseté d’ABC, via .

. et rédaction

Journal La Jornada

Lundi 21 septembre 2020, p. a33

Los Angeles., Succession, à propos de la lutte dans une famille puissante pour le contrôle d’un empire médiatique, a remporté hier soir l’Emmy de la meilleure série dramatique, le plus important des 72e prix qui reconnaissent le meilleur de la télévision et de la série, qui se sont déroulées avec une cérémonie inédite en format virtuel depuis le Staples Center de Los Angeles.

Le soi-disant Oscar de la télévision a été l’expérience de la saison des récompenses hollywoodiennes en 2021. Les équipes de tournage ont suivi 138 acteurs dans 114 lieux différents dans 10 pays; tout un défi pour ces cérémonies qui sont retransmises en direct.

Capturant l’esprit de protestation et d’anarchie qui secouait les États-Unis, Watchmen a dominé les Emmys dimanche.

Aux PandEmmys, comme leur hôte Jimmy Kimmel les a baptisés, la minisérie de HBO a dominé les prix avec 11 statuettes, tandis que Succession en a remporté sept, y compris le prix du meilleur drame – la catégorie la plus importante de la nuit – et Schitt’s Creek a balayé toutes les catégories de comédie, avec neuf prix.

Les nominés ont suivi le spectacle depuis des événements privés, chez eux ou dans des chambres d’hôtel.

Watchmen, l’adaptation obsédante de la bande dessinée du même nom par HBO, s’attaque au racisme historique de l’Amérique, ainsi qu’à la violence policière et même au port de masques, a plafonné un total de 11 Emmys, quatre ce soir, dont la meilleure mini-série ou le film pour LA TÉLÉ. Regina King a reçu la statuette pour son rôle dans Watchmen vêtu d’un costume rose avec une photo de Breonna Taylor, une femme noire tuée dans une fusillade de la police à son domicile, ainsi que les mots Say her name, un slogan répété dans les manifestations raciales massives qui ont éclaté ces derniers mois aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd.

Uzo Aduba, qui a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien dans une mini-série, portait également un T-shirt noir avec le nom Taylor, tandis que Sterling K.Brown, qui a remis le dernier prix de la soirée, portait un T-shirt avec les initiales BLM (Black Lives Matière – Les vies noires comptent) et un poing fermé, symbole de protestation.

Le créateur de Watchmen, Damon Lindelof, a dédié le prix aux victimes des survivants du massacre (racial) de Tulsa en 1921.

Sur plus de 100 nominations pour agir cette année, plus d’un tiers étaient pour des acteurs noirs, un record. La soirée a également honoré la carrière de Tyler Perry, un militant pour une plus grande diversité à Hollywood.

King a également dédié son triomphe à la juge Ruth Bader Ginsburg, pionnière des droits de genre et icône progressiste, décédée vendredi à l’âge de 87 ans. Le magistrat a également été honoré dans In memorian, aux côtés du protagoniste de Black Panther, Chadwick Boseman, décédé fin août.

La catégorie dramatique promettait d’être plus contestée, et la pièce de HBO sur la lutte d’une puissante famille pour le contrôle d’un empire médiatique a battu Ozark de Netflix, tous deux avec 18 nominations. Jeremy Strong a ajouté un autre Emmy à la succession du meilleur acteur dramatique, tandis que le jeune Zendaya, 24 ans, a remporté le prix de la meilleure actrice dramatique et le plus jeune du prix pour Euphoria.

Schitt’s Creek, à propos d’une famille riche forcée de vivre dans un motel dans un bidonville, a remporté le prix de la meilleure série humoristique. Un enseignant, un répartiteur de colis, un agriculteur, un chauffeur de camion, un médecin et une infirmière, tous indispensables pendant la pandémie, ont également annoncé des catégories.