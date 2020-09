«Supergirl» raccroche officiellement sa cape.

Dans une décision commune, la CW et les producteurs Warner Bros. Television et Berlanti Productions ont annoncé que la sixième saison à venir de «Supergirl» sera la dernière.

La production de l’appel au rideau “Supergirl” devrait commencer plus tard ce mois-ci, et les scénaristes ont déjà commencé à développer des scénarios pour les 20 derniers épisodes, selon des sources. Le réseau vise à lancer la sixième et dernière saison en 2021.

La nouvelle de la disparition de “Supergirl” arrive également presque exactement quatre mois après la finale de la saison 5. La série a fait ses débuts sur CBS en octobre 2015, avant de passer à CW à partir de la saison 2.

La saison la plus récente a continué à jouer Melissa Benoist en tant qu’héroïne titulaire, qui se trouve également être la cousine de Superman. À la fin de l’année dernière, Benoist a révélé dans une vidéo Instagram émouvante qu’elle était une «survivante de la violence domestique» et qu’elle était auparavant dans une relation abusive à long terme, ce qui, selon elle, a eu des répercussions sur son travail.

Tout au long de sa course, “Supergirl” a été un élément clé de “Arrowverse” de CW, qui a déjà perdu son premier membre “Arrow” au début de cette année. Les émissions «Arrowverse» qui se poursuivront au-delà de la fin de «Supergirl» sont «The Flash», qui se dirige vers la saison 7, «Legends of Tomorrow», qui sortira en première la saison 6 l’année prochaine, «Black Lightning», un ajout relativement nouveau «Batwoman» et le nouveau venu «Superman and Lois». Il y a eu plusieurs croisements «Arrowverse» à ce jour, qui ont apporté un grand nombre de téléspectateurs pour le réseau.

La saison 5 de «Supergirl» mettait également en vedette Chyler Leigh, Katie McGrath, Jesse Rath, Nicole Maines, Azie Tesfai, Andrea Brooks, Julie Gonzalo, Staz Nair et David Harewood, avec l’invité spécial Jon Cryer.

Basé sur des personnages de DC créés par Jerry Siegel et Joe Shuster, “Supergirl” est originaire de Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television, et est produit par Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner, Jessica Queller et Rob Wright.