Jensen Ackles révèle que les personnes derrière «Supernatural» voulaient Bruce Campbell pour un rôle critique!

La star de Supernatural Jensen Ackles a récemment révélé qu’à un moment donné, les personnes derrière la série voulaient Bruce Campbell comme une version plus ancienne de John Winchester.

John Winchester est apparu pour la première fois dans l’épisode pilote de Supernatural et a été interprété par Jeffery Dean Morgan. Le personnage est souvent apparu dans des flashbacks tout au long de la série et la disparition a forcé ses fils à se réunir. Le personnage disparaissait souvent en partie en raison du calendrier chargé de la star Jeffry Dean Morgan avant d’être complètement radié de la série à la fin de la deuxième saison. À un moment donné, cependant, deux acteurs étaient censés représenter le personnage.

En parlant à Michael Rosenbaum sur son podcast Inside of You, la star de Supernatural Jensen Ackles a révélé que Jeffery Dean Morgan n’était pas la seule personne que les gens derrière l’émission voulaient dépeindre John Winchester. L’idée, à un moment donné, était de faire en sorte que Jeffery Dean Morgan décrive la version plus jeune du personnage tandis que Bruce Campell jouait la version plus ancienne. En fin de compte, cependant, ils ont été incapables de le faire fonctionner et ont fait paraître Morgan plus vieux grâce au maquillage:

«C’était la seule personne qu’ils voulaient. En fin de compte, ils ne pouvaient pas y arriver, que ce soit [because of his] horaire ou autre. Alors ils ont en quelque sorte jeté leurs mains en l’air, et [were] comme, « Eh bien, peut-être que nous pouvons simplement vieillir Jeff et le faire revenir et jouer une version plus ancienne de lui-même. » «

Que pensez-vous tous de cela? Pensez-vous que Bruce Campbell aurait fait une bonne version de John Winchester? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Le prochain arc de sept épisodes de la dernière saison de Supernatural commencera le jeudi 8 octobre et se terminera le 19 novembre. Restez à l’écoute des dernières nouvelles sur Supernatural et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original.

Source: À l’intérieur de vous via Comicbook.com

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!