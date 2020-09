La 64e édition du British Film Institute London Film Festival (LFF) a dévoilé mardi son programme complet, contenant une solide programmation de 58 longs métrages du monde entier, ainsi qu’une gamme de projets et de courts métrages en réalité étendue (XR).

Comme annoncé précédemment, «Mangrove» de Steve MacQueen ouvrira le festival et «Ammonite» de Francis Lee le clôturera.

Les points saillants du programme comprennent l’histoire d’amour mature de Harry Macqueen «Supernova», avec Colin Firth et Stanley Tucci; «African Apocalypse» de Rob Lemkin, où le poète, activiste et co-scénariste anglo-nigérian Femi Nylander se rend en Afrique de l’Ouest pour découvrir les secrets d’un tueur colonial dont l’esprit perdure; et le gagnant berlinois de Bassam Tariq «Mogul Mowgli», co-écrit avec Riz Ahmed, qui suit le rappeur anglo-pakistanais d’Ahmed dont la vie devient incontrôlable lorsqu’il succombe à une maladie débilitante.

Fraîchement venue de Venise, Malgorzata Szumowska, habituée du LFF, revient avec sa chronique des charmes indiscrets de la bourgeoisie polonaise, «Never Gonna Snow Again»; La gagnante du Sundance de Josephine Decker, «Shirley», présente une performance exceptionnelle d’Elisabeth Moss; et le titre berlinois de Natalia Meta, le psycho-thriller aux influences giallo «The Intruder», est un moment fort de l’Argentine.

D’Asie du Sud, le titre du concours de Venise sur le thème de la musique classique indienne de Chaitanya Tamhane «The Disciple», produit par Alfonso Cuaron, arrive à Londres sur le dos de critiques universellement extatiques, tandis que le premier titre de réalisateur de Rezwan Sumit «The Salt in Our Waters» suit un jeune artiste qui déménage sur la côte du Bangladesh pour pratiquer son art, mais ce faisant, renverse les coutumes et tabous séculaires de la communauté locale.

Ailleurs, dans «L’utopie américaine de David Byrne», Spike Lee transforme la populaire émission de David Byrne à Broadway en cinéma dynamique; Caroline Catz retrace les voies acoustiques de ses fouilles archéologiques dans la vie résonnante de Delia Derbyshire, pionnière de l’exploration audio et de la psycho-acoustique et compositrice du thème «Doctor Who», dans «Delia Derbyshire: The Myths and Legendary Tapes»; et dans «Striding Into The Wind», Wei Shujun présente une odyssée de la génération post-90 à Pékin.

Dans la version hybride de cette année, 10 films auront un cinéma physique et des projections virtuelles, quatre titres, y compris les films d’ouverture et de clôture, seront uniquement dans les cinémas et le reste du programme uniquement virtuel. Tous les films sont géo-bloqués au Royaume-Uni tandis que toutes les discussions du festival et le programme LFF Expanded XR sont disponibles partout dans le monde.

Ben Roberts, PDG de BFI, a déclaré: «Bien qu’il soit né d’une crise, l’édition de cette année du LFF sera la plus accessible à ce jour. Grâce aux nombreuses équipes talentueuses et dévouées du BFI et aux encouragements de nos partenaires et collègues de l’industrie, nous avons façonné un festival qui suggère un avenir pour rassembler cinéastes et cinéphiles.

Tricia Tuttle, directrice du BFI London Film Festival, a ajouté: «Nous voulons tous être de retour dans les cinémas, voir des films sur grand écran, ensemble, immergés. Mais nous voulons aussi continuer à voir de nouvelles narrations cinématographiques de toutes les régions du monde, en écoutant des voix et des perspectives différentes; cette version de LFF répond à ces deux objectifs. »

Le BFI London Film Festival se déroule du 7 au 18 octobre.