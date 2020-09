Vous souvenez-vous quand les gens ont été offensés par le choix de Disney pour jouer dans l’action en direct de La Petite Sirène? Aussi. Un « débat » similaire a vu le jour ces dernières heures sur les réseaux sociaux à propos de Le nom de Michael B.Jordan est venu pour jouer Hercules en action réelle. Mais ici, nous vous disons bien.

Le 16 septembre dans la nuit, c’est devenu une tendance nommé d’après Michael B. Jordan, un acteur que nous reconnaissons grâce à des succès comme Creed et Black Panther. Dans ce dernier, il a donné vie à Killmonger, le méchant de Wakanda auquel T’Challa fait face. C’est peut-être son personnage le plus populaire et le plus acclamé.

Michael B.Jordan, le parfait Hercule

L’acteur est devenu le centre de la conversation parce que Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la supposée rumeur selon laquelle il donnerait vie à Hercule dans l’action en direct que Disney a prévu ce classique animé à partir de 1997. Mais ce n’était pas une rumeur ou quoi que ce soit du genre, mais un magazine, Men’s Health, a publié le nom des acteurs et actrices qu’il aimerait voir dans cette action en direct, mais rien de plus.

La chose sérieuse à propos de cette affaire n’est pas que les gens ont confondu une note de « Nous souhaitons que Michael B. Jordan soit Hercule », mais la façon dont ils ont réagi. La plupart ont directement attaqué l’acteur à cause de sa couleur de peau. Et c’est là que nous nous souvenons de ce qui s’est passé il y a un an avec Halle Bailey, chanteuse afro-américaine qui a été choisie pour jouer Ariel dans l’action en direct de La Petite Sirène.

Remarque: avec Michael B.Jordan, le magazine a proposé de Ariana Grande comme Megara; Idris Elba comme Zeus; Cate Blanchett comme Hera; Sam Rockwell comme Hadès; Danny DeVito comme Phil; Jennifer Hudson, Janelle Monae, Lizzo et H.E.R. comme les muses; et Thomas Middleditch avec Ben Schwartz comme les sbires d’Hadès.

Oui nous savons que Dans les deux productions animées, les protagonistes, en somme, ne sont pas d’origine africaine. Mais si nous sommes très stricts avec l’image, pourquoi ne pas le faire avec les aspects de l’histoire et son développement? Disney n’a pas respecté le conte original de La Petite Sirène ou la partie de la mythologie grecque dans laquelle apparaît Hercule.

La petite Sirène

La Petite Sirène, écrite par l’auteur danois Hans Christian Andersen, présente une femme mi-poisson mi-humaine qui traverse une véritable épreuve pour être avec celle qu’elle considère comme l’amour de sa vie: un prince idiot qui ne l’aime pas et ne l’épouse même pas à la fin. Dans l’histoire originale, il y a une torture psychologique et physique contre le protagoniste.

Saviez-vous que « Ariel » non seulement perd sa voix mais est torturée par les huîtres? Dans le conte d’Andersen, les sirènes n’ont pas d’âme, et il doit convaincre le prince de l’épouser, sinon il mourra. Et considérant qu’ils n’ont pas d’âme … À la fin de l’histoire, le protagoniste est contraint d’errer pendant 300 ans pour accéder à une âme. De plus, la petite sirène n’avait même pas de nom … c’est juste une sirène.

Nous vous disons ceci pour arriver à un point. Comme d’habitude, Disney a pris les contes pour enfants et les contes de fées les plus populaires et les a transformés en films d’animation adaptés au public d’enfants occidentaux. Les choses que nous voyons sur ces bandes ne sont pas du tout liées à ce qu’elles sont à l’origine.

Et tandis que le personnage principal de La Petite Sirène est une femme blanche, soumise, tourmentée et triste contrairement à la version animée, Pourquoi fait-on scandale si l’actrice qui va la jouer dans un live action est noire? Pourquoi n’exigeons-nous pas que les histoires animées collent le plus possible à la réalité de l’histoire originale?

Maintenant bien. De l’autre côté de la médaille Ce qui nous dérange, pour le dire d’une certaine manière, ce n’est pas que Halle Bailey soit noire et donne vie à un personnage qui dans sa version originale est blanc. Même chose avec Michael B. Jordan. La question à débattre est le manque d’histoires originales représentant des minorités ou des communautés qui n’ont pas été représentées sur grand écran. comme le cas des Afro-Américains, des Hispaniques ou des Latines, des Amérindiens, de la communauté LGBT +, etc.

Quel est le problème?

Le vrai problème est que nous reprenons des histoires du passé, déjà identifiées dans l’imaginaire de la société, et les forçons à «représenter» l’une de ces communautés.

Pourquoi ne pas écrire une histoire sur les princesses à partir de zéro où le personnage principal est d’origine hispanique?Pourquoi ne pas travailler sur la production d’une action live originale où le protagoniste est d’origine africaine?

Si Disney décide de donner à Michael B.Jordan la tête de l’action en direct Hercules, nous ne demandons qu’une chose: Laissez Ricky Martin comme voix de doublage pour l’Amérique latine et pour la musique originale. Seulement ça.

Voir sur YouTube

Voici quelques réactions:

Zeus de l’Olympe regardant l’action en direct d’Hercule: pic.twitter.com/lrUiTHUktv – DANIELO (@NerdCursi) 17 septembre 2020

Eh bien, nous y revoilà. On dit que le live d’Hercules sera interprété par Michael B, que les muses ou le coup ne seront pas inclus. Eh bien, comment leur expliquer qu’ils font simplement du mal? Nous ne sommes pas « racistes », c’est que vous ne pouvez tout simplement pas venir changer. – Vallejo.op (@ CitlaliVallejo4) 16 septembre 2020

Tout de suite, mettez un Hercule péruvien, pour voir si les progressistes le soutiennent pic.twitter.com/TpprnO5LZb – @Holden_Caulfield (@Don_Caulfield) 16 septembre 2020

Regarde cool… il se trouve que tu me le fais avec Hermione, avec Ariel… mais qu’en est-il d’Hercule noir maintenant? !!!!

C’est putain de mythologie !!! pic.twitter.com/IaupdOoTwg – Dannah_Jb🍒 (@dannah_jb) 17 septembre 2020

Je ne peux pas croire que les gens nient le fantasme que ce serait de voir Michael B. Jordan se transformer en Hercule. pic.twitter.com/zoXkwiPVsc – ENRIQUE (@hombreficcion) 16 septembre 2020