Sushant Death Case: l’équipe CBI de retour à Delhi, pour rencontrer le conseil médico-légal de l’AIIMS

Près d’un mois après que l’équipe d’enquête spéciale (SIT) du Bureau central d’enquête (CBI) se soit rendue à Mumbai pour enquêter sur la mort de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput, elle est de retour à Delhi et tiendra une réunion la semaine prochaine avec le médecin légiste de l’AIIMS. équipe, ont indiqué des sources jeudi. Selon des sources CBI, l’équipe du SIT est revenue à Delhi mercredi et tiendra désormais des réunions avec l’équipe médico-légale de l’AIIMS dimanche et plus tard dans la semaine à venir également pour prendre son avis médico-légal dans l’affaire.

L’équipe s’était rendue à Mumbai avec l’équipe médico-légale le 20 août, un jour après que la Cour suprême eut donné son signe de tête à l’enquête du CBI sur la mort du défunt acteur. Pendant le séjour du CBI à Mumbai, l’équipe médico-légale de l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) a également visité l’appartement de Sushant et recréé la scène du crime avec la sœur de Sushant, Mitu, Pithani et le personnel personnel.

Le mois dernier, la CBI avait fait appel au service médico-légal de l’AIIMS pour prendre son aide dans l’étude du rapport d’autopsie préparé par l’hôpital Cooper, la récréation de la scène du crime et pour guider l’agence fédérale s’il y avait un acte criminel dans sa mort.

Le suspect a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin. Le chef du département médico-légal de l’AIIMS, le Dr Sudhir Gupta, a constitué une équipe médicale pour aider le CBI. Des sources de l’AIIMS ont déclaré: «Nous sommes en train d’examiner le cas après la réunion du conseil médical et la réunion ultérieure avec le CBI.»

La source a déclaré que l’avis du conseil médical du département médico-légal de l’AIIMS serait donné au CBI, et a espéré qu’il présentera un rapport concluant sans aucune confusion ni aucun doute. La source, cependant, a déclaré que les rapports ne pouvaient pas être partagés car l’affaire était en instance.

Il a ajouté que la semaine prochaine, les conclusions du Laboratoire central de médecine légale (CFSL) et les conclusions de l’enquête du CBI doivent être comprises avant de parvenir à un avis médical final.

L’équipe CBI pendant son séjour à Mumbai a enregistré la déclaration de la petite amie de Sushant Rhea Chakraborty, de son frère Showik, du père Indrajit, de son directeur de maison Samuel Miranda, de son colocataire Siddharth Pithani, de l’ancien directeur des célébrités Shruti Modi, de la responsable des talents Jaya Saha, du personnel personnel Neeraj Singh, Keshav Bachne, Dipesh Sawant et plusieurs autres.

L’équipe du CBI a également enregistré la déclaration de la sœur de Sushant Mitu Singh à Mumbai, et de son père KK Singh et de sa sœur aînée Rani Singh à Delhi.

Le SIT du CBI s’est également rendu à plusieurs reprises dans l’appartement de Sushant Singh Rajput et à l’hôpital Cooper où son autopsie a été pratiquée. L’équipe a également visité la station de Waterstone, où Sushant est resté plusieurs mois.

Cependant, les responsables du CBI sont restés discrets sur le retour des membres du SIT de Mumbai et la réunion de l’équipe avec le département médico-légal de l’AIIMS.

Outre la CBI, la Direction de l’application de la loi (ED) et le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) enquêtent également sur la mort du suspect.

Le NCB a arrêté Rhea, Showik, Miranda, Sawant et plusieurs autres dans l’affaire liée à la drogue.

