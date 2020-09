Justin Benson et Aaron Moorhead (Resolution, Spring, V / H / S: Viral, The Endless) sont de retour avec Synchronique, un tout nouveau thriller de science-fiction qui vient de sortir en octobre.

Well Go USA apportera le film dans les ciné-parcs et les théâtres traditionnels sur 23 octobre.

Moorhead et Benson ont publié une déclaration sur Twitter à la suite de cette nouvelle, faisant savoir à leurs fans qu’ils ne peuvent pas tolérer d’aller dans les théâtres traditionnels pour le moment.

Ils écrivent, « Au moment d’écrire ces lignes, nous n’irions personnellement pas dans un cinéma intérieur, nous ne pouvons donc pas vous encourager à le faire. Si vous ne pouvez pas voir Synchronic d’une manière qui soit sûre pour vous et toutes les personnes avec lesquelles vous entrez en contact, il sera disponible via Video On Demand dans quelques mois alors qu’il poursuit son déploiement mondial. »

Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous.

Anthony Mackie et Jamie Dornan star dans Synchronic en tant que deux ambulanciers paramédicaux de la Nouvelle-Orléans, dont la vie est déchirée après avoir été confronté à une série de morts horribles liées à une drogue de synthèse aux effets bizarres et d’un autre monde.

Joe Lipsett a qualifié le film d ‘«audacieux pour un original de science-fiction cassé» dans sa critique BD.

Le film est produit par David Lawson Jr., qui a produit The Endless, avec Benson et Moorhead pour Rustic Films. Le scénario a été écrit par Benson.