Après avoir eu un peu de tiff avec son label sur Twitter récemment, les fans ont enfin reçu de la nouvelle musique de SZA. Cela fait des années que la chanteuse de Top Dawg Entertainment a partagé son premier effort, un album que ses partisans continuent de diffuser en continu. Cependant, les fans de SZA ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à manger, et ils ont traqué le chanteur et les dirigeants de TDE pour une mise à jour sur les nouveaux jams. SZA a récemment partagé leurs frustrations et a suggéré que TDE lui avait donné le tour de passe-passe.

La chanteuse a écrit plus tard qu’elle adorait son label et maintenant, il semble que les coulisses aient donné un coup de pouce à SZA. Vendredi 4 septembre, SZA a sorti son nouveau single « Hit Different », une ambiance sexy et lente qui met en vedette des voix de Ty Dolla $ ign. Un clip pour « Hit Different » a également été partagé, et c’est un visuel sexy qui vous fera rivaliser pour que SZA soit votre mécanicien n’importe quel jour. Découvrez « Hit Different » et dites-nous ce que vous pensez des dernières nouveautés de SZA et Ty Dolla $ ign.

Paroles de citations

Peur d’admettre mes lacunes ont conduit à un découvert dans cette affaire, en baisse

Plus vite que nous avons commencé, des preuves que nous nous sommes désalignés

Mec, je deviens plus amoureux (Plus amoureux) avec toi à chaque dispute

Quelque chose ne va pas avec moi, j’aime la façon dont tu te fous la tête

Déclenche-moi quand j’en ai besoin

Tu as tort mais je ne peux pas m’entendre sans toi