Taapsee Pannu est probablement l’une des voix et des visages les plus forts derrière le changement de paradigme à Bollywood aujourd’hui. Elle l’a fait d’elle-même et ses parents, en particulier sa mère Mme Nirmaljeet Pannu, sont extrêmement satisfaits de ce qu’elle a accompli. Dans cette conversation amusante sur Dear Mom, le duo mère-fille a ouvert une boîte de Pandore en discutant de tout – de faire une séance photo avec les économies de sa mère à la lutte contre le jugement des tantes de la société pour avoir joué avec des garçons. Ils ont également parlé très librement de la relation actuelle de Taapsee et ont révélé si le mariage était envisagé.