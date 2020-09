Taïwan apporte les projets de réalité virtuelle (RV) présentés au Festival du film de Venise de cette année sur l’île en tant que l’un des 15 hôtes locaux mondiaux de la section compétition de l’événement, alors qu’elle prend une plus grande place internationale dans la discipline qui allie cinéma et technologie.

Quarante-quatre films VR de 24 pays – dont trois de Taïwan – dans le Venice VR Expanded, la compétition officielle de réalité virtuelle du 77e Festival du film de Venise en cours, sont disponibles pour les téléspectateurs sur l’île autonome au Changchun Ambassador Theatres de Taipei jusqu’en septembre 12, diffusé via un réseau satellite.

Les organisateurs du festival ont changé le format de la section VR en ligne en raison de la pandémie COVID-19 en cours. Bien que l’accès en ligne soit disponible, ceux qui visitent les théâtres en personne peuvent regarder les films avec des casques spéciaux. Le 7 septembre, TAICCA accueillera un forum en direct sur l’avenir du contenu culturel au Festival du film de Venise de cette année. Taiwan est l’un des deux endroits asiatiques accueillant la section Venice VR. L’autre est Hangzhou en Chine continentale.

La Taiwan Creative Content Agency (TAICCA), une agence indépendante créée par le ministère de la Culture et le cabinet (Executive Yuan) qui a activement promu le contenu culturel et créatif de l’île dans le monde, a déclaré la première collaboration entre l’un des plus grands du monde. les festivals internationaux de films et les salles commerciales locales pourraient être une expérience pour un futur modèle commercial potentiel pour l’industrie du contenu. Le partenariat aidera également à réaliser l’ambition de TAICCA «de promouvoir Taiwan comme la base la plus influente pour les futurs contenus en Asie» tout en préparant l’arrivée de la 5G en renforçant le développement de la chaîne industrielle, a déclaré Hsiao-Ching Ting, président de TAICCA.

L’île s’est activement aventurée sur le territoire de la RV par le biais de matériel et de logiciels ces dernières années. Son géant technologique local HTC s’est déjà imposé comme la marque incontournable du matériel de réalité virtuelle avec des casques HTC Vive de haute qualité et des technologies associées, qui ont d’abord été utilisées dans les jeux, puis progressivement adoptées par les cinéastes et les artistes du monde entier pour produire et visionner Films et œuvres d’art en réalité virtuelle.

La société a également fait pression pour le développement de contenu VR sous son bardeau HTC Vive Originals, qui est l’institution culturelle taïwanaise partenaire du réseau de satellites étendu Venice VR, composé de 15 membres. Le directeur général de HTC Vive Originals, Sih-Ming Liu, a déclaré que la combinaison d’une nouvelle forme de narration, de productions technologiques virtuelles et de partenariat avec les théâtres commerciaux créait un nouvel écosystème pour la réalité virtuelle.

Les productions de réalité virtuelle de Taiwan ont également acquis une reconnaissance internationale. Ils ont été présentés au festival de Venise pendant quatre années consécutives et lors du concours de VR de Venise de l’année dernière, Taiwan a dominé l’Asie avec sept entrées.

Les entrées de cette année incluent «The Sick Rose», la première œuvre en 8K à 360 degrés d’Asie racontant une histoire autour d’une maladie infectieuse. Réalisé par Tang Chi-chung et produit par HTC Vive Originals, le film est une animation en stop-motion VR mettant en vedette un savoir-faire traditionnel réalisé avec une subvention du programme phare d’application de contenu culturel et de technologie de TAICCA. Il a été nominé sur le marché du financement VR Gap.

En vedette dans la compétition VR est «Great Hoax – The Moon Landing» de John Hsu, qui joue autour de la théorie du complot entourant l’atterrissage d’Apollo 11 de 1969 sur la Lune. Il raconte l’histoire d’une fausse vidéo d’atterrissage sur la lune du premier taïwanais posant le pied sur le seul satellite de la Terre. Projeté dans la section hors compétition Best of VR, «Jiou Jia, Home», produit par Kaohsiung Film Archive et réalisé par Chih-Yen Hsu, est une nouvelle forme de poésie audiovisuelle explorant les relations entre le réalisateur et son famille. Le film est également présenté dans les sections VR du Tribeca Film Festival, le Bucheon Intl. Festival du film fantastique et Festival du film de Taipei.

«Les œuvres de VR taïwanaises ont été une partie importante de notre section VR. Avec le soutien de HTC Vive Originals et de TAICCA, nous sommes absolument ravis de pouvoir partager avec vous notre sélection des meilleurs nouveaux projets VR du monde entier », a déclaré Liz Rosenthal, commissaire de la section VR du Festival du Film de Venise.