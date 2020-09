Il peut ne pas y avoir de nouveau Guerres des étoiles film arrivant en salles cette saison des fêtes (il se peut qu’il n’y ait pas de superproductions arrivant dans les salles cette saison des fêtes), et les parcs à thème peuvent toujours être fermés, mais Lucasfilm compense cela en lançant une nouvelle expérience de jeu vidéo en réalité virtuelle appelée Star Wars: Tales from Galaxy’s Edge.

Situé dans l’avant-poste de Black Spire depuis l’attraction du parc à thème Disney, Star Wars: Tales from Galaxy’s Edge enverra les joueurs dans une aventure en réalité virtuelle sur l’Oculus Quest où ils exploreront la planète de Batuu, un paysage qui évoluera au fil du temps. Un ami familier vous aidera en tant que membre de la distribution de la saga Star Wars Anthony Daniels a rejoint le casting du jeu en tant que droïde de protocole fiable mais paranoïaque C-3PO. Découvrez-le en action dans un nouveau teaser Tales from the Galaxy’s Edge ci-dessous.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Teaser

Si vous avez manqué le premier aperçu de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, voici le synopsis du jeu VR:

Dans Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, les fans incarnent un technicien de réparation de droïdes qui s’écrase sur Batuu après une attaque de pirate. À la manière typique de Star Wars, ils seront rapidement entraînés dans une grande aventure à la périphérie de Black Spire Outpost. Les joueurs peuvent converser avec Seezelslak dans sa cantina et être transportés dans d’autres lieux et époques de la galaxie Star Wars à travers ses contes légendaires. Ils peuvent également recevoir des missions importantes à accomplir dans la nature sauvage de Batuu, en rencontrant de nouveaux personnages emblématiques en cours de route, comme le pirate Tara Rashin.

Anthony Daniels a joué à C-3PO des dizaines de fois, allant des films de la saga Star Wars aux émissions de télévision, aux jeux vidéo, aux manèges de parc à thème, etc. Il est donc logique que Lucasfilm l’ait amené à reprendre le rôle pour la première fois en réalité virtuelle. Daniels a déclaré dans un communiqué:

«En plus de la joie de travailler avec l’équipe très talentueuse d’ILMxLAB, je suis ravi de redonner vie à C-3PO dans cette dimension fascinante. J’adore que les fans puissent réellement faire partie de ses périlleuses aventures, debout à côté de lui, sur la lointaine planète de Batuu. C’est peut-être la réalité virtuelle, mais croyez-moi, la réalité prendra rapidement le dessus car les joueurs interagiront personnellement avec C-3PO en plein milieu de l’action. J’espère que les fans seront aussi étonnés que moi.

Puisque vous êtes un technicien droïde, saurez-vous le faire taire quand il vous dit inévitablement les chances de quelque chose? Douteux. Parce que ce droïde n’arrête pas de parler pour quoi que ce soit à moins que vous ne l’éteigniez. Même un effacement de la mémoire ne l’a pas emporté dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Goldenrod ne sera pas non plus le seul personnage familier de Star Wars à faire une apparition dans Tales from the Galaxy’s Edge. Les joueurs rencontreront également Yoda lorsqu’ils découvriront l’un des contes légendaires de Seezelslak. Je pense qu’il est prudent de dire que de nombreux autres personnages familiers de Star Wars apparaîtront également, et nous en entendrons probablement plus parler à mesure que la sortie du jeu se rapproche. Restez à l’écoute.

