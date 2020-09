Tamron Hall partage sa version de l’histoire après que des rapports aient révélé que Stassi Schroeder se sentait «non préparé» et «pris au dépourvu» lors de leur entretien la semaine dernière. Dans un clip de son émission-débat d’aujourd’hui, l’animatrice de télévision a nié que Schroeder ait été prise en embuscade pendant le segment, disant à ses téléspectateurs qu’elle partage toujours des sujets de discussion avec ses invités avant les interviews.

Schroeder a rejoint Hall pour sa première interview depuis son licenciement des règles de Vanderpump en juin après que son ancienne co-vedette l’ait accusée de racisme. Leur conversation allait de la culture d’annulation au mouvement Black Lives Matter, mais Schroeder prétendrait qu’elle n’avait pas approuvé tous les sujets à l’avance. En réponse, Hall a promis aux téléspectateurs: «Je vais vous emmener dans les coulisses de la télévision», expliquant comment elle s’est préparée pour l’interview et ce que Schroeder savait.

«Maintenant, je ne dis pas aux gens les questions spécifiques que je vais leur poser», commença Hall. «Comment ils répondent, c’est à eux de décider. Mais le sujet et tout ce dont nous avons discuté, Stassi le savait. Elle connaissait le sujet, elle savait ce que j’allais lui demander, pas les questions. En fait, la veille de l’entretien, on m’a demandé de ne pas discuter de ses commentaires controversés sur le mouvement MeToo, où elle avait critiqué les femmes qui s’étaient manifestées avec leurs histoires douloureuses, et elle avait fait des remarques encore plus blessantes sur les agressions sexuelles. Cela m’a frappé au ventre que je ne lui ai pas demandé.

«Mais encore une fois, je veux être honnête avec vous», a-t-elle poursuivi. «Étant donné qu’elle était enceinte de cinq mois, la question de la race était déjà assez difficile pour elle et pour moi et c’était beaucoup à déballer, y compris ce commentaire nazi, alors j’ai dit que nous n’allions pas emprunter cette voie, mais nous aurions cette conversation difficile que nous devrions tous avoir pour offrir une meilleure plate-forme à nos enfants.

La semaine dernière, US Weekly a rapporté que Schroeder n’était pas satisfaite de sa première interview le 17 septembre. Une source a déclaré au point de vente que Schroeder «avait l’impression d’être mise sur la sellette» en parlant à Hall. «Elle a bâti sa marque sur le fait d’être candide et drôle, et elle a peur de faire de faux commentaires ou blagues et de les voir négativement, ce qui, à son tour, a rendu l’entretien difficile», ont-ils partagé, ajoutant: «Elle ne le fait pas. Je veux faire un faux pas ou dire quoi que ce soit qui puisse être sorti de son contexte parce qu’elle a vraiment pris le temps de travailler sur elle-même. Elle s’est sentie quelque peu prise au dépourvu dans la façon dont l’entretien s’est déroulé parce qu’elle a vraiment fait de son mieux pour apprendre, s’éduquer et être la meilleure version d’elle-même qu’elle puisse être.

Une deuxième source a confirmé au point de vente que les producteurs de The Tamron Hall Show “avaient présenté les segments pour Stassi et son équipe, et tout était prêt.” Mais Schroeder pensait que l’interview avait pris un tournant lorsque Hall abordait des sujets sur lesquels elle n’avait pas été informée. «Et puis, à la surprise de tous, Tamron [Hall] est devenu un voyou et a pris l’interview dans une direction complètement différente », a ajouté la source.

Au cours de l’entretien, Schroeder a avoué qu’elle travaillait avec un coach en diversité et qu’elle s’était éduquée sur son privilège en tant que femme blanche. «Je n’ai jamais eu l’impression d’être raciste, je n’ai pas de haine dans mon cœur», a-t-elle déclaré à Hall. «Mais j’ai reconnu que je n’étais pas antiraciste. Je n’étais pas. C’est quelque chose que j’ai appris tout au long de tout cela.

