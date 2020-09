Taschen, l’un des principaux éditeurs de livres d’art au monde, a publié cette année deux livres liés à la culture pop qui pourraient intéresser les fans de deux des plus grandes franchises de films au monde.

Le Taschen James Bond livre, qui a été initialement publié en 2015, est en train d’être réédité avec de nouvelles interviews et photos illustrant la réalisation de cette année Pas le temps de mourir. Et le livre de l’entreprise dédié à l’original Guerres des étoiles trilogy obtient une version abrégée qui ne coûte que 25 $ – une baisse de prix significative par rapport à son prix normalement élevé.

Paul Duncan, l’auteur et l’éditeur de ces deux livres, a déclaré sur Twitter que de nouvelles versions sont en route:

Bond est de retour, et en XXL! Pour The James Bond Archives – No Time to Die Edition, j'ai interviewé Daniel Craig, le réalisateur Cary Fukunaga et bien d'autres, et j'ai obtenu des images exclusives.

Cette version mise à jour du livre Bond comprendra des interviews avec le co-scénariste / réalisateur Cary Fukunaga et étoile Daniel Craig, qui termine sa course en tant que plus grand agent secret du monde dans No Time to Die. Voici la description officielle de la version mise à jour:

Le compagnon ultime de toutes les choses 007, couvrant la réalisation de chaque film de la franchise James Bond, de Dr. No à No Time To Die. Avec plus de 1007 images et une histoire orale mettant en vedette 150 membres de la distribution et de l’équipe, cette édition XXL entièrement mise à jour ravira les fans de la franchise cinématographique la plus réussie et la plus ancienne de l’histoire du cinéma.

Le livre relié pèse près de 15 livres et ses 648 pages mesurent 16,2 x 11,8 pouces. Prix? 200 $.

L'histoire de comment et pourquoi Star Wars a été créée, racontée par le créateur George Lucas, y compris des photos, des œuvres d'art et des documents provenant de ses archives et de Lucasfilm.

Retweetez et partagez.

En ce qui concerne le livre Star Wars, Duncan a précédemment déclaré que cette version comporterait une taille de page plus petite et serait en mode portrait, pas en mode paysage. Et c’est une version abrégée, ce qui signifie moins de mots et moins d’images en général. Il semble que cette version plus courte mettra davantage l’accent sur les interviews de George Lucas que Duncan a menées au cours de quelques jours, détaillant la création de la trilogie originale. Voici la description officielle:

Star Wars a explosé sur nos écrans de cinéma en 1977, et le monde n’est plus le même depuis. Dans ce livre, George Lucas nous guide à travers la trilogie originale comme jamais auparavant, racontant les inspirations, les expériences et les histoires qui ont créé un monomythe moderne. Complet avec des pages de script, des illustrations conceptuelles, des storyboards, des photographies sur le plateau, et plus encore.

Le livre en taille réelle a coûté 200 $ à sa sortie, mais cette version abrégée ne coûtera que 25 $. La couverture rigide pèse un peu plus de trois livres et ses 512 pages mesurent 6,1 x 8,5 pouces.

Pour être clair, nous ne sommes pas payés par Taschen pour dire cela. Mais plusieurs personnes de l’équipe / Film possèdent des versions antérieures de ces livres et les décrivent comme des présentations définitives de la réalisation de certains des films les plus appréciés de tous les temps, donc ces nouvelles versions vont certainement mériter votre attention. Les deux livres seront disponibles en novembre 2020, et No Time to Die est actuellement prévu pour sortir en salles le 20 novembre, 2020.

