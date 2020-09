Deux organisations à but non lucratif de haut niveau, Global Citizen et HeadCount, s’associent pour une campagne d’inscription des électeurs qui attire des stars de la pop comme Taylor Swift, Billie Eilish, Usher et DJ Khaled pour exhorter les fans à se lancer. La campagne non partisane «Just Vote» permettra aux musiciens d’offrir des «récompenses» pour élire les fans qui utilisent la plateforme pour vérifier leur statut d’inscription.

Parmi les autres participants à l’initiative figurent Billy Porter, Quavo, Finneas, Julianne Hough, Loren Gray, Nicky Jam et certains noms de superstars qui seront annoncés lors du prochain déploiement de talents. Les expériences initialement proposées comme appât pour vérifier l’inscription sur le site vont d’un cours de danse avec Usher et son chorégraphe à une «rencontre virtuelle» avec DJ Khaled. Les récompenses offertes par Eilish, Swift et certains autres grands noms ne faisaient pas partie de l’annonce initiale, mais devraient apparaître sur le site Just Vote cette semaine.

Les spectateurs réguliers connaîtront HeadCount pour les kiosques d’inscription qui apparaissent régulièrement aux côtés des stands de vente dans les halls de concerts pendant chaque année électorale – sauf 2020. Global Citizen plaide pour les problèmes de santé et la lutte contre la pauvreté dans le monde, et a fait de grandes vagues cette année pour son émission spéciale multiréseau «One World: Together at Home» aux heures de grande écoute, qui comprenait des performances de Swift, Eilish et Lady Gaga, entre autres. Bien que les deux organisations aient été affiliées de manière moins stratégique auparavant, comme HeadCount installant des stands lors des salons annuels des étoiles Global Citizen à Central Park, la campagne Just Vote marque la première grande collaboration des organisations philanthropiques.

Le directeur exécutif de HeadCount, Andy Bernstein, a déclaré à Variety que son organisation a dû réfléchir de manière créative pour compenser les milliers d’opportunités d’inscription perdues lors des concerts cette année. «Nous aurions participé à de nombreuses tournées merveilleuses», dit-il. «Nous étions sur la route avec Billie Eilish quand tout s’est arrêté. Cet été, nous aurions été sur la route avec Green Day, Harry Styles, Camilla Cabello et Dead and Company. Bien sûr, beaucoup a été perdu – et beaucoup a été perdu pour tout le pays. L’inscription électorale a diminué de 2 millions d’électeurs par mois en avril en raison de la fermeture des DMV. Mais ces approches numériques fonctionnent et, à bien des égards, elles fonctionnent aussi bien ou mieux. Donc, ce que nous allons faire avec Just Vote et avec Hugh et Global Citizen est un modèle où nous donnons aux gens une chance de vivre un moment très significatif de leur vie avec talent, et que beaucoup de gens vérifient leur statut d’inscription et puis s’inscrire pour voter. Il vous suffit donc d’innover, comme tout le monde, comme tout restaurant qui a dû trouver comment garder les lumières allumées.

Un point clé de la campagne est que les «expériences» offertes par les célébrités en tant que «récompenses» (le mot «prix» est minimisé) sont ouvertes à toute personne vérifiant son statut d’inscription sur le site; exiger d’eux qu’ils s’inscrivent effectivement serait une autre chose.

«Il existe une forte corrélation entre ceux qui vérifient leur statut d’inscription sur les listes électorales et ceux qui s’inscrivent et, partant, votent», déclare Hugh Evans, co-fondateur et PDG de Global Citizen. «Mais aussi, vous n’êtes pas autorisé à inciter les gens à s’inscrire. Vous pouvez uniquement inciter les gens à vérifier leur statut d’inscription. C’est donc une partie importante de celui-ci.

Comme pour les récentes campagnes axées sur la pandémie de Global Citizen, il existe un élément important qui consiste à faire venir des entreprises ainsi que des fans, ce qui, dans ce cas, exhorte les grandes entreprises à donner aux employés du temps pour voter le jour du scrutin. La semaine dernière, dit Evans, «nous avons organisé une table ronde incroyable avec des dirigeants du secteur privé, et Bob Weir de Grateful Dead a co-organisé cela avec Andy et notre équipe de Global Citizen. Jusqu’à présent, de grands partenaires comme Cisco et Proctor and Gamble et Delta Airlines ont déjà signé, ce qui représente déjà plus de 300 000 employés qui donneront à leurs employés le temps de voter. Nous allons donc continuellement encourager le secteur privé, à travers cette campagne, à se mobiliser également, car cela donne à chacun la possibilité, à tous les niveaux d’employés, de pouvoir participer, et je pense que c’est essentiel pour la campagne de cette année.

Pour Global Citizen, c’est une chance de rappeler au monde entier que l’organisation n’a évidemment pas été fondée uniquement pour faire face à une pandémie, bien qu’elle soit le visage des efforts de plaidoyer public toute l’année, avec son alignement avec l’Organisation mondiale de la santé.

«Je suppose que lorsque vous faites quelque chose d’aussi large que« Un monde: ensemble à la maison », alors les gens disent:« D’accord, c’est concentré sur cela »», dit Evans. «Mais depuis nos tout débuts, Global Citizen… Je pense que le truc est dans le nom. Il a toujours été axé sur l’éradication de l’extrême pauvreté, mais aussi sur la mobilisation des citoyens pour qu’ils agissent. Et nous avons toujours vu que l’influence de l’Amérique dans le monde – que ce soit pour lutter contre les pandémies, pour lutter contre le changement climatique ou pour saisir les opportunités pour tous – est fondamentale pour réaliser la vision de Global Citizen. Et donc en utilisant leur voix, nous croyons vraiment que tous les Américains éligibles peuvent nous aider à réaliser cette mission. En raison du vaste pouvoir que les États-Unis détiennent dans le monde, un vote aux États-Unis peut signifier un vote pour le monde.