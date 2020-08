Taylor Swift place la barre de plus en plus haut pour les femmes dans la musique avec son dernier album. Folklore vient de marquer sa quatrième semaine consécutive au sommet du Billboard 200, ce qui en fait le premier album d’une artiste féminine à passer ses quatre premières semaines au n ° 1 en à peine cinq ans.

Swift détruit l’actuel détenteur de ce record, le formidable phénomène pop Adele, dont le 25 était le dernier album dirigé par une femme à le faire en 2015. Cependant, Adele a conservé la première place pendant sept semaines consécutives avec 25, donc il reste vu si Swift peut surpasser cette métrique particulière.

Dans l’état actuel des choses, Folklore devient la référence personnelle de Swift, car c’est le premier de ses albums à passer quatre semaines consécutives au numéro 1. Elle a déjà passé trois semaines au sommet avec trois de ses autres albums (Red, 1989 et Speak Now ).

De plus, si Folklore parvient à dominer le classement pour une cinquième semaine consécutive, Swift élargira encore plus son territoire – l’ensemble deviendra le premier album à passer ses cinq premières semaines au n ° 1 depuis la sortie de (artiste masculin) Drake en 2018. , Scorpion.

Le folklore, enregistré au plus bas pendant la quarantaine et sorti comme surprise, survient moins d’un an après son dernier album, Lover (sorti en août 2019), et a déjà eu un impact énorme sur l’année de la musique à ce jour. , définissant plusieurs enregistrements. Son set présente des collaborations avec Aaron Dessner, Bon Iver, Jack Antonoff et un mystérieux William Bowery, que les fans croient être le petit ami de Swift, l’acteur Joe Alwyn.