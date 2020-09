Pour la première fois depuis 2013, Taylor Swift a pris la scène du Grand Ole Opry aux ACM Awards 2020 mercredi soir (16 septembre), avec une performance qui a prouvé à quel point l’auteur-compositeur-interprète peut facilement briller dans le format country, malgré tous les années qui se sont écoulées depuis sa transition vers la mégastarde pop.

Seule sur la scène de Grand Ole Opry House, à l’exception d’un seul joueur de fond, Swift a gratté une guitare acoustique noire en chantant “Betty”, de son album Folklore sorti par surprise, qu’elle a sorti en juillet. La chanson est promue comme un single country, et sa performance aux ACM Awards de la chanson était sa première télévisée mondiale.

Tout au long de sa carrière, Swift a amassé un total de neuf trophées ACM et 35 nominations. Elle a reçu la plus haute distinction de l’émission, le prix de l’artiste de l’année, en 2011 et 2012. Même après la sortie en 2014 de 1989, qui est considérée par beaucoup comme marquant la transition officielle de la chanteuse dans le genre pop, elle est revenue sur la scène des ACM en 2015 pour recevoir le prix Milestone du 50e anniversaire.

Le nom de Swift a également continué à figurer dans la liste des nominés à la cérémonie de remise des prix au fil des ans. En 2019, elle a été nominée pour la vidéo de l’année aux côtés de Sugarland pour son rôle dans le duo “Babe”. (Le trophée est finalement allé à Chris Janson pour son “Drunk Girl”.)

Même si Swift a été présente de temps en temps lors des remises de prix country ces dernières années, c’était rafraîchissant pour les fans de la voir reprendre la scène, avec une chanson qui rappelle tellement ses premières années dans la musique country. La chanteuse a annoncé son intention de s’arrêter aux ACM Awards 2020 moins d’une semaine avant le spectacle, tweetant avec désinvolture, “Bout to show up at your party” – un clin d’œil à une réplique du refrain de “Betty” quelques jours avant .