Warner Bros.’ Principe et Disney’s Mulan ont été main dans la main pendant la majeure partie de l’été – ils étaient tous les deux prêts à être les premiers grands blockbusters qui rouvriraient les salles de cinéma au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), ils ont tous deux été retardés trois fois chacun, ils étaient tous les deux principaux tentpoles avec une tête de POC. Mais les studios ont fini par aller dans des directions très différentes alors que le mois d’août approchait et que la fin de la pandémie n’était nulle part en vue. Warner Bros. a décidé de sortir Tenet à l’étranger avant de l’ouvrir dans n’importe quel bloc opératoire aux États-Unis, tandis que Disney a choisi d’emmener Mulan directement au streaming (et à une sortie en salles à l’étranger). Alors, quelle stratégie a le mieux fonctionné?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais les deux ont fait assez décemment compte tenu de l’étrange stratégie de sortie en salle de Tenet et du prix élevé de Mulan.

Tenet obtient une ouverture respectable au guichet aux États-Unis

Dans les 2810 cinémas américains dans lesquels Tenet a ouvert ses portes, dont certains en Californie, le film d’espionnage de Christopher Nolan a rapporté 20,2 millions de dollars au cours des cinq jours du week-end de la fête du Travail, rapporte Forbes. Bien que cela ne batte aucun record (Halloween de Rob Zombie détient la couronne du week-end de la fête du Travail avec 30,5 millions de dollars), c’est toujours un chiffre décent, même si le film n’a pas dépassé les attentes comme il l’a fait avec l’ouverture à l’étranger de la semaine dernière.

Forbes note que l’espoir est que les cinémas, y compris les cinémas nationaux qui diffusent Tenet sur leurs plus grands écrans non IMAX pendant 4 à 12 semaines, bénéficieront d’un public qui regarde le film à un rythme plus lent que le week-end d’ouverture habituel.

Avec un transport total d’environ 146 millions de dollars dans le monde (grâce à de nouvelles ouvertures en Russie et en Chine, bien qu’il ait sous-performé dans cette dernière), Forbes estime que Tenet terminera sa course avec 480 millions de dollars dans le monde – certainement un chiffre qui permettra à Warner Bros. même et justifie son étrange stratégie de sortie nationale (qui prévoyait de ne pas autoriser les ciné-parcs à jouer à Tenet là où les cinémas réguliers étaient fermés). Maintenant, si cela valait la peine de mettre en danger la vie des cinéphiles, c’est une autre affaire.

Disney + télécharge Spike après la sortie de «Mulan»

Mulan était sur le point d’être l’un des plus gros blockbusters de l’été, et ce sera maintenant le plus gros cobaye pour savoir si le modèle direct à la diffusion en continu peut être lucratif. Il n’était pas certain que les abonnés de Disney + seraient prêts à dépenser 30 $ pour regarder Mulan sur la plate-forme (en particulier avec le film qui devrait être largement diffusé en décembre), mais après les débuts du film Disney + premium le 4 septembre, les données préliminaires montrent un pic de Téléchargements d’applications Disney +.

Sensor Tower, une société de recherche sur le téléchargement d’applications, a déclaré à Yahoo Finance que les téléchargements de Disney + avaient augmenté de 68% du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre, par rapport à un week-end précédent. Les dépenses de consommation dans Disney + ont également augmenté de 193%, ce qui signifie que beaucoup de ces nouveaux abonnés payaient ces frais supplémentaires de 30 $. Comment cela se compare-t-il à l’autre grand succès de Disney + en streaming? Selon Sensor Tower, les téléchargements d’applications Disney + ont augmenté un peu plus au cours des trois premiers jours de lancement de Hamilton sur la plate-forme (à 79%), mais la firme note que c’est probablement parce que le film musical de Broadway était gratuit.

Bien qu’il n’y ait pas encore de chiffres officiels sur la performance de Mulan sur Disney +, cela semble indiquer que les gens sont prêts à payer pour voir le guerrier chinois en action.

