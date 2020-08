Mexico.- Après avoir reporté sa première à plusieurs reprises, Principe, le film tant attendu de Christopher Nolan, sera projeté à partir de ce mercredi dans les théâtres des villes du monde entier lorsque cela est possible et définira la voie à suivre à Hollywood.

Surproduction de Warner Bros. qui a coûté plus de 200 millions de dollars, a été le pari de l’étude lors de la pandémie de Coronavirus.

Sa sortie marquerait la réouverture des salles et ouvrirait la voie à d’autres titres, mais les circonstances actuelles ont fait de ce film le laboratoire d’essais de toute l’industrie.

Cet été, deux films appelés à sauver le box-office mondial ont suivi des stratégies opposées: Tenet et Mulán.

D’une part, Tenet a décidé de ne pas trahir les théâtres et de risquer son énorme investissement financier dans une sortie qui ne sera possible que là où les conditions le permettent.

Le contrepoint à cette position est fourni par un autre géant de l’industrie, Disney, qui après avoir reporté à plusieurs reprises la nouvelle version – et coûteuse – de Mulan, a abandonné les salles et lancera la production en ligne via sa plateforme Disney +.

Tenet et Mulán marqueront le chemin que Hollywood doit emprunter

L’industrie cinématographique suivra de près les deux stratégies face à une crise qui a encore fragilisé le règne classique de l’industrie, celui des cinémas et des grands studios, déjà touchés par l’irruption des plateformes de streaming.

Si la première de Tenet est un succès, ou du moins économise l’investissement, les titres qui attendent depuis mars pourraient être encouragés à confirmer leur première en salles dans un monde toujours sans vaccin:

Nous parlons de The King’s Man, Wonder Woman 1984, Black Widow, James Bond: No Time to Die, Dune et Top Gun: Maverick.

Mais s’il s’avère être un échec et finit par générer des pertes, le pari pourrait complètement décourager ceux qui restent fidèles aux showrooms et s’orientent vers Internet. Un tournant absolu.

Imiteraient-ils alors le modèle improvisé de Disney? Seulement si Mulan parvient à attirer un public suffisant et prêt à payer les près de 30 $ que sa location de streaming coûtera.

Bien que si le mouvement ne se passe pas bien non plus, l’industrie audiovisuelle aura du mal à profiter de projets aux budgets énormes, conçus dans un monde avant le coronavirus avec des salles pleines.

