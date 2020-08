Avant, le succès d’un film se mesurait à sa collection, mais maintenant les choses ont changé et Tenet est sorti au-delà des attentes.

Les nouvelles du box-office ont été assez désastreuses cette année, car la pandémie a fermé les salles plus tôt cette année et retardé d’innombrables films. Ces dernières semaines, les théâtres ont progressivement rouvert aux États-Unis et à l’étranger, bien que les grands marchés américains restent fermés. Cependant, comme le coronavirus est toujours une préoccupation, il y avait une certaine curiosité pour voir comment cela fonctionne. Principe après sa première dans certains pays.

Tenet a été considéré par beaucoup comme le sauveur possible du box-office annuel. Depuis avant que la pandémie n’éclate, le thriller d’espionnage de Nolan c’était l’un des films les plus attendus de l’année. Il était initialement prévu pour une sortie en juillet, mais Warner Bros. a fini par le retarder plusieurs fois. Plutôt que de pousser Tenet jusqu’à ce que tous les cinémas aient rouvert, le studio a opté pour un plan de lancement non conventionnel. Tenet a été lancé sur plusieurs marchés internationaux ce week-end avant de faire ses débuts dans certains endroits aux États-Unis et en Chine plus tard cette semaine.

Selon les analystes, Tenet a donné au box-office international une vie bien nécessaire et a dépassé les attentes en rapportant plus de 53 millions de dollars. Cela provenait de 40 marchés autres que le Canada, dont 37 millions provenant de régions d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Le président du groupe Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, a déclaré dans un communiqué: «Nous avons pris un départ fantastique au niveau international et nous ne pourrions pas être plus heureux. Christopher Nolan a de nouveau présenté un film digne d’un événement qui demande à être vu sur grand écran. Nous sommes ravis que le public du monde entier ait la possibilité de voir Tenet. «

Après des mois de pratiquement aucun revenu au box-office international, c’est une nouvelle très appréciée.

Tenet montrait déjà des signes de bonne performance financière en matière de prévente, mais beaucoup restaient prudents quant à sa performance une fois qu’il aurait fait ses débuts. Les médecins déconseillent toujours d’aller dans les salles de cinéma et beaucoup fonctionnent à capacité réduite. Cependant, l’excitation d’un nouveau film de Nolan était clairement suffisante pour attirer le public à l’étranger, et Tenet est bien parti. Bien entendu, avec un budget pouvant atteindre 200 millions, il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que cela puisse être considéré comme une véritable réussite financière. Puisqu’il a été estimé qu’il en fallait environ 800 millions pour être rentable, ce qui malheureusement n’arrivera pas, mais au moins cela fera de grands nombres et rouvrira les salles.

Les prochains grands tests de Tenet arriveront cette semaine lors de ses débuts aux États-Unis et en Chine. Ce dernier a vu ses chiffres au box-office augmenter progressivement ces dernières semaines, et certains des précédents films de Nolan y ont été projetés récemment. Le succès global de Tenet pourrait dépendre de ses performances en Chine, tous les yeux seront donc rivés sur son retour au box-office le week-end prochain. En ce qui concerne les États-Unis, le box-office national a connu un démarrage lent jusqu’à présent, mais un blockbuster tant attendu comme Tenet pourrait changer les choses. Jusqu’à présent, cela a été bien fait à l’étranger, mais seul le temps nous dira comment Tenet continue de fonctionner.