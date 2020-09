« Tenet » a maintenant gagné plus de 36 millions de dollars au box-office national.

Le dernier film de Christopher Nolan, Tenet, qui s’est battu pour sortir pendant une période tumultueuse pour les salles de cinéma, a franchi la barre des 36 millions de dollars au box-office national. Au cours de son quatrième week-end de projection dans les cinémas nationaux, le film a rapporté 4,7 millions de dollars supplémentaires.

Andreas Rentz

Malgré la difficulté à attirer un public aux États-Unis, les chiffres internationaux du film sont bien plus impressionnants. Le revenu total au box-office pour Tenet a atteint 250 millions de dollars.

« Nous avons pris un départ fantastique au niveau international et nous ne pourrions pas être plus heureux », a déclaré Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros. Pictures. «Christopher Nolan a une fois de plus livré un film digne d’un événement qui demande à être vu sur grand écran, et nous sommes ravis que le public du monde entier ait l’occasion de voir Tenet.»

Pour le moment, seulement 74% de tous les cinémas aux États-Unis sont ouverts, en raison de la pandémie de coronavirus. Les théâtres des principaux marchés tels que New York, Los Angeles et San Francisco restent fermés.

«Merci à nos partenaires d’exposition pour leurs efforts inlassables dans la réouverture de leurs cinémas d’une manière sûre et socialement éloignée», a déclaré Emmerich. « Compte tenu des circonstances sans précédent de cette sortie mondiale, nous savons que nous courons un marathon, pas un sprint, et nous attendons avec impatience une longue jouabilité pour ce film dans le monde entier pendant de nombreuses semaines. »

