Tenet renverse le box-office et accroche le week-end de la fête du Travail de 20 millions de dollars

Enfin, Christopher Nolan Principe – un film que beaucoup ont surnommé le sauveur du box-office – a fait son chemin dans quelque 2810 cinémas américains où il a collecté 20 millions de dollars pas trop minables au cours du week-end de la fête du Travail, dont 2,82 millions de dollars des sites d’Imax. Le film a également rapporté 126 millions de dollars à l’étranger, ce qui porte son montant mondial à 146 millions de dollars. De toute évidence, il faut garder à l’esprit que certains des plus grands marchés cinématographiques, à savoir Los Angeles, San Francisco et New York, n’ont pas encore ouvert. Bien que ce nombre puisse sembler beaucoup trop bas pour un film à succès réalisé par un homme dont les films totalisent collectivement 4,8 milliards de dollars dans le monde, gardez à l’esprit que l’extravagance d’action de voyage dans le temps de Nolan allait toujours être un peu cahoteuse alors qu’elle tracerait le chemin pour d’autres futurs blockbusters à suivre.

De plus, gardez à l’esprit que les films de Nolan rapportent généralement environ 50 millions de dollars ou plus au pays lors de leurs week-ends d’ouverture et s’élèvent à environ 200 millions de dollars aux États-Unis et plus de 500 millions de dollars dans le monde. C’était le cas de ses trois derniers films ne présentant pas Batman – Dunkerque (2017), Interstellaire (2014) et Début (2010). C’est difficile à imaginer Principe surpasser DébutAu total, 869 millions de dollars dans le monde, compte tenu des circonstances, ainsi que de certaines des réactions négatives concernant la conception sonore du film, mais quelque chose de plus proche de Dunkerque 526 millions de dollars ne sont pas hors du domaine des possibles et doivent être considérés comme une sorte de victoire pour Nolan and Co.

Cela dit, les chiffres, selon Deadline, sont en fait assez solides et nettement meilleurs que les 7 millions de dollars de Les nouveaux mutants la semaine dernière; et la meilleure présentation au box-office de toute sortie large depuis la mi-mars. Compte tenu du manque de concurrence dans les salles jusqu’au 25 septembre lorsque les deux Wonder Woman 1984 et Groenland ouvert, le film de Nolan semble sur le point de dominer les multiplexes pendant un certain temps.

Les nouveaux mutants est arrivé au n ° 2 avec 2,9 millions de dollars, en baisse de près de 60% par rapport à l’ouverture lugubre de la semaine dernière. De toute évidence, la franchise X-Men s’est essoufflée il y a quelque temps et le film de Josh Boone est essentiellement un autre clou dans un cercueil déjà jonché de clous.

Russell Crowe Déséquilibré a chuté de 36% pour un transport de 1,7 million de dollars et un total de 11 millions de dollars au 3e rang. L’histoire personnelle de David Copperfield (361 000 dollars), Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite (345 000 dollars), Mots sur les murs de la salle de bain (282 370 $) et Le croisement de mes frères (12941 $) complètent le Top 7.