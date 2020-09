TENET, le dernier long métrage de Christopher Nolan, a été l’un des titres qui ont le plus résisté à un changement de date de sortie au cours des premiers mois de la pandémie. Il devait être présenté en première à la mi-juin, et après trois changements, il a finalement été présenté en première internationale le week-end dernier. un box-office impressionnant compte tenu des circonstances.

Mais pour arriver à leurs grands nombres, qui sont une surprise, Warner Bros. a conçu un plan de lancement qui semble être le plus précis, et qui fait de TENET le film qui invitera le public à revenir au cinéma après presque six mois d’inactivité dans la plupart des pays du monde. Ici, nous vous disons tout:

Le plan de lancement

Comme nous savons, TENET serait présenté en première le 17 juillet. Mais quelques semaines avant, il a changé sa date pour le 31 du même mois. Lorsque Mulan de Disney a décidé de déménager, Warner a fait un deuxième changement pour le 14 août. Puis il a retiré le titre du calendrier. Quelques semaines plus tard, il dévoile ses plans de lancement: Le 28 août, TENET sortira sur différents marchés internationaux, notamment en Europe.

Pour Le week-end du 4 septembre, Nolan et son énorme production atteindraient les États-Unis, la Russie et la Chine. Et pour lui Le 10 septembre (jusqu’à présent), il serait publié sur d’autres marchés tels que le Mexique et l’Amérique latine. Et il semble que c’était le plan parfait …

Le chiffre d’affaires le plus élevé lors de son premier week-end

TENET a levé 53 millions de dollars lors de sa première internationale, ceci selon Variety. Autrement dit, dans plus de 40 pays tels que Royaume-Uni, Allemagne, Corée du Sud et France. Dans ces trois pays, qui sont les plus importants, il a levé entre 7 et 4 millions de dollars. C’est un chiffre assez encourageant pour l’industrie, car il suppose la plus grande première depuis mars, et dans la plupart des pays du monde, les théâtres ont fermé atténuer l’impact de la pandémie.

Le week-end du 4 septembre, comme nous l’avons mentionné, TENET atteindra deux des marchés les plus importants pour la vente de billets: les États-Unis et la Chine. Ces chiffres devraient être dépassés dans ces deux pays. Rappelons-nous que la Chine est le pays avec le plus grand nombre de ventes de billets au monde, suivie de l’Inde, des États-Unis et, en quatrième position, notre pays.

TENET coûte environ 200 millions de dollars, un budget énorme qui n’atteignent que des films de très haut niveau comme Mulán. D’où les changements de date continus de ces deux titres: ni Warner ni Disney ne voulaient être l’essai et l’erreur du reste des productions prévues pour ce 2020. Cependant, c’est le film de Nolan qui a franchi le pas, et il semble avoir réussi.

«TENET» doit être vu sur un grand écran, pas à la maison

Nolan est l’un des réalisateurs les plus acclamés du 20e siècle. Enfin, il est le cerveau derrière des titres comme Inception, Interstellar, la trilogie Batman et Memento.. Son dernier film est devenu l’un des plus attendus depuis l’annonce du début de la production, et chaque détail révélé concernant son histoire suscite des attentes.

TENET suit l’histoire d’un agent de la CIA, qui n’a pas de nom, qui doit empêcher le début de la troisième guerre mondiale, qui pourrait survenir non pas à cause de la rareté de l’eau ou des armes nucléaires, mais à cause de le «renversement de l’écoulement du temps». Alors oui, c’est un énorme spectacle. Cette bande a été tournée en 70 mm, et Nolan a dit qu’elle devait être vue dans la meilleure qualité possible ou sur des écrans Imax (selon le même support, Les théâtres Imax ont levé environ 5 millions de dollars).

Voici la dernière bande-annonce de TENET:

Voir sur YouTube