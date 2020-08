Après avoir confirmé le retour du format avec de nouvelles tranches avec Irene Rosales, Miguel Frigenti, Amador Mohedano et Fani Carbajo, Mediaset Espagne enregistre déjà la quatorzième édition de ‘Come to dinner with me: Gourmet Edition’. Encore une fois, quatre visages de la télévision s’affronteront pour démontrer leurs compétences culinaires et être le meilleur animateur. À cette occasion, Terelu Campos, Gianmarco Onestini, Sofía Suescun et Yurena ils devront mettre le tablier pour surprendre avec leur dîner.

Terelu Campos Il est l’un des visages les plus connus du petit écran. Fille de María Teresa Campos, la présentatrice Il a récemment collaboré à des programmes tels que «Save me», «Viva la vida» et «White Ants». Là, il coïncidera avec Yurena, un autre des participants ayant une expérience télévisuelle. La chanteuse est devenue populaire avec le tube « Je n’ai pas changé » et depuis, elle n’a cessé de participer à émissions de téléréalité comme «Hotel Glam», «Survivors» ou «GH Duo».

Malgré sa jeunesse, Sofía Suescun a été liée à la télévision pendant des années après avoir fait ses débuts dans «Big Brother». En fait, il est devenu le reine des émissions de téléréalité en remportant ‘GH 16’ et ‘Survivors 2018’. En cas de Gianmarco Onestini c’est pareil. Il est devenu populaire dans le « Big Brother » italien et, après participer à ‘GH VIP’ et tombé amoureux d’Adara Molinero, il a réussi à gagner «Discount time».

Avec cette nouvelle édition annoncée, Mediaset Espagne confirme sa confiance dans ce format produit par Warner Bros ITVP Espagne qui a commencé à Cuatro et est ensuite passé aux heures de grande écoute sur Telecinco. L’émission revient après la diffusion en avril 2020, en plein confinement, de l’édition de Carmen Borrego, Víctor Sandoval, El Dioni et Bibiana Fernández. Quelles autres célébrités pourraient participer aux prochaines éditions de «Venez dîner avec moi: édition gourmande»?