Le documentaire d’histoire naturelle de longue date du diffuseur public américain PBS, “ Nature ”, a dévoilé sa programmation pour cet automne, avec Pandas: Born to be Wild (photo) et Australian Bushfire Rescue soulignant la saison.

La 39e saison de «Nature» se lancera dans un voyage mondial pour filmer des comportements d’animaux inédits et des efforts de conservation pour les espèces en péril. La dernière saison débute le 21 octobre à 20 h HE / PT avec la première de Pandas: Born to be Wild, de Terra Mater Factual Studios et Mark Fletcher Productions, en association avec Thirteen Productions pour WNET.

Produite et photographiée par Jacky Poon et Yuanqi Wu, la série cherchera à explorer – avec des cinéastes, des scientifiques et des rangers – le monde secret des pandas sauvages dans les montagnes Qinling en Chine.

Australian Bushfire Rescue du cinéaste Max Bourke suivra, diffusé le 28 octobre.Le document fournit un regard intime sur ceux qui ont sauvé et soigné les animaux survivants – des kangourous, des koalas et des wombats – des feux de brousse de 2019 en Australie. Il est raconté par Anja Taylor et produit par WildBear Entertainment et Thirteen Productions pour WNET, ZDF / ARTE et ZDFE. La direction de Bettina Dalton produit aux côtés de la productrice Dr. Holly Trueman.

La mini-série Primates en trois parties de BBC Studios, qui fournira une compréhension intime de plusieurs espèces de primates, des gorilles et chimpanzés au loris lent et au tarsier. La série sera lancée plus de trois mercredis consécutifs, à partir du 4 novembre à 20 h HE / PT. Gavin Boyland de la BBC est producteur de séries et Michael Gunton exec produit. Il est produit et réalisé par Nikki Waldron, Nick Easton et Victoria Buckley.

Parmi les autres titres prévus pour la dernière saison de «Nature», citons Terra Mater Factual Studios et Thirteen’s Santa’s Wild Home (25 novembre); La mini-série en deux parties d’Otmar Penker, Les Alpes (hiver / printemps 2021); Pumas (w / t; hiver / printemps 2021) des Terra Mater Factual Studios, Wildlife Films, Thirteen et Doclights / NDR Naturfilm; Big Bend (w / t; hiver / printemps 2021) de Crossing the Line et Thirteen; et Sharks in Hawaii (w / t; hiver / printemps 2021) de Pangolin Pictures, Thirteen et Terra Mater Factual Studios.

PBS «Nature» est une production de Thirteen Productions pour WNET et PBS. Fred Kaufman est producteur exécutif. Bill Murphy est producteur de séries.