Le thriller romantique de Netflix Après a laissé les fans désespérés de connaître le sort des personnages principaux Tessa Young et Hardin Scott. Eh bien, le moment est venu de le découvrir enfin.

After We Collided, la suite très attendue du film Netflix After, est enfin sortie dans les cinémas.

Le film donnera aux fans de la série l’occasion de découvrir où aboutit la relation difficile entre Tessa et Hardin.

Basé sur le deuxième des cinq livres de la série After, écrit par l’auteur Anna Todd et sorti en 2014, After We Collided commence par traiter des retombées de la séparation de Tessa et Hardin à la fin du premier film.

Tessa est persuadée de donner une autre chance à sa relation avec Hardin mais est confrontée à des dilemmes et à des questions tout au long du film qui menacent leur avenir en tant que couple après que le nouveau venu Trevor Matthews, joué par l’ancienne star de Disney Dylan Sprouse entre dans l’histoire.

Image tirée de «After We Collided», Voltage Pictures et al

Tessa meurt-elle après notre collision?

Tessa ne meurt pas dans After We Collided malgré certains fans inquiets craignant qu’elle ne périsse dans un accident de voiture qui a lieu pendant le film.

Bien qu’il soit prudent de dire que le film se termine sur un cliffhanger, Tessa est certainement toujours en vie à la fin.

Les fans de la série de livres sauront qu’à la fin, Tessa affronte un homme dans la rue qu’elle appelle «papa». Le film emmène l’histoire dans le même sens.

D’autres craintes ont également été apaisées après que les stars principales du film, Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, se soient rendues sur Twitter pour annoncer que les troisième et quatrième livres de la série, After We Fell et After Ever After, sont maintenant entrés en production.

Langford a déclaré que la nouvelle était excitante et qu’elle avait hâte de se replonger.

Avec deux autres films confirmés et le potentiel du cinquième et dernier livre de la série à trouver son chemin à l’écran, il est prudent de dire que Tessa sera avec nous pendant un certain temps encore.

Comment regarder après une collision

After We Collided est officiellement sorti dans les cinémas britanniques le 2 septembre, mais avec une sortie en salles limitée. Seules certaines chaînes de cinéma comme Showcase projetteront le film.

Le premier film de la série After est disponible sur Netflix mais la suite n’a pas encore fait ses débuts sur le service de streaming.

Le Sun a récemment rapporté que le film devait être lancé sur Netflix aux États-Unis le 2 octobre et a émis l’hypothèse que, même si le Royaume-Uni n’a toujours pas de date de sortie officielle, il est probable qu’After We Collided atterrira de ce côté de l’Atlantique en avril. 2021.

Ceci est basé sur le temps qu’il a fallu à After pour lancer sur Netflix au Royaume-Uni après sa sortie originale.

