Avant les Emmys 2020, les animateurs d’avant-spectacle prévus Giuliana Rancic et Vivica A. Fox ont été testés positifs au COVID-19.

Les femmes se sont retirées de leurs fonctions avant le pré-spectacle de tapis rouge en direct de E! Dimanche 20 septembre. E! Le co-animateur Brad Goreski a annoncé à l’antenne que Fox était en quarantaine après avoir été testé positif au virus.

Rancic a publié une déclaration concernant son résultat de test positif et a révélé que sa famille avait également été testée positive. “Alors que j’entame ma 20e année sur le tapis rouge E! Je dois dire que je ne prends pas à la légère le fait de manquer une remise de prix, mais malheureusement cette année est tellement différente”, a-t-elle déclaré dans un message vidéo aux fans.

“Dans le cadre des directives de test très strictes d’E! Et de NBCUniversal, en particulier avant un événement comme celui-ci, j’ai découvert que j’avais été testé positif au COVID-19”, a ajouté Rancic. «Maintenant, même si je ne voulais pas entendre ça, je suis très reconnaissant de l’avoir entendu avant de voyager et j’aurais peut-être pu exposer d’autres personnes. Donc pour cela, je suis reconnaissant.

“En ce qui concerne ma santé, je vais bien”, a-t-elle poursuivi. “Mon mari Bill et notre fils [Duke] a également fait un test positif, mais nous nous débrouillons tous bien et nous prenons soin les uns des autres, alors je vais recommencer à le faire. Mais je veux juste dire que je vous souhaite tout le meilleur et s’il vous plaît, protégez-vous et protégez ceux qui vous entourent. Prenez bien soin de vous et je vous verrai sur le prochain tapis rouge. “