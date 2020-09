Son fils de 19 ans s’est suicidé il y a deux ans.

Un prévisionniste du Texas a été retrouvé mort dimanche – le jour même où elle a révélé qu’elle avait été soignée et maltraitée au lycée.

Kelly Plasker, une animatrice populaire de la matinée de l’affilié de NBC KCBD NewsChannel 11, a publié une « confession finale pour les péchés dont je suis responsable » sur Facebook, dans laquelle elle a affirmé avoir été manipulée dans une relation par un homme deux fois son âge.

Sa mort a été confirmée par des collègues de sa station dimanche soir; alors qu’une cause de décès n’a pas encore été révélée, les informations ont clôturé leur hommage en discutant de la prévention du suicide.

«J’ai été égarée au lycée par un homme deux fois mon âge», écrit-elle dans son dernier post tragique. « Mon directeur de groupe, utilisant son temps au lycée Frenship pour trouver sa nouvelle ‘âme sœur!’ »

«Il était censé être quelqu’un qui veillait sur moi, mais au lieu de veiller sur moi, il m’a regardé d’une manière que les hommes ne devraient pas regarder les enfants.» Et je me rends compte maintenant que les prédateurs choisissent des proies faciles. En particulier ceux qui n’ont pas beaucoup de famille. soutien ou ressources. «

«Les mauvaises habitudes et les jeux de cette relation de 5 ans peuvent être qualifiés de toilettage et parfois abusifs, de manipulation totale. J’ai malheureusement entretenu des relations qui auraient probablement été belles si je n’avais pas été convaincu que je ne l’étais pas. Je suis digne de ne jamais être assez bon pour quelqu’un avec qui je peux créer des souvenirs et vieillir ensemble. «

«Il a étouffé mon avenir et mes ambitions dans la période la plus influente de ma vie, ma fleur de l’âge quand j’avais tant de portes et d’opportunités à explorer, mais il était égoïste de me convaincre qu’il ne voulait pas que je quitte Lubbock au Texas.»

Elle a ajouté que beaucoup plus de femmes l’avaient contactée avec des histoires similaires; « C’est seulement maintenant que nous réalisons à quel point les situations qui se produisent encore dans nos systèmes scolaires DOIVENT S’ARRÊTER! »

Elle a conclu: « Merci tout ce dont j’avais besoin pour me rendre là-bas comme ma dernière confession des péchés que je suis responsable d’ajouter à la croix. »

« Je vous aime mes amis. Mon cerveau est cassé et je n’en peux plus. »

Il y a deux ans, le fils de 19 ans de Plasker, Thomas, s’est suicidé. Le mois dernier, elle lui a rendu hommage sur Facebook, avec les hashtags #SuicideSucks #FlyHighTogether.

« Les experts disent qu’arrêter le suicide signifie augmenter les conversations sur la santé mentale et émotionnelle », a déclaré sa collègue, la présentatrice Kase Wilbanks, lors de son hommage dimanche soir.

« Ils disent de demander de l’aide, alors demandez de l’aide si vous avez des difficultés ou avez eu des pensées suicidaires. Tout le monde devrait se renseigner sur les signes avant-coureurs pour ceux que nous aimons. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépression ou avez eu des pensées d’automutilation ou de suicide, demandez de l’aide. La National Suicide Prevention Lifeline (1-800-273-8255) offre un soutien gratuit et confidentiel 24h / 24 et 7j / 7 aux personnes en détresse.

