Écrit par



Aishwarya R



1970 lit Mumbai Publié: 22 septembre 2020 11h57 Thalapathy Vijay célèbre la victoire de CSK lors du match IPL dans cette vidéo THROWBACK devient virale; REGARDER

Pour l’édition inaugurale de l’Indian Premiere League, la célèbre star de Kollywood Vijay et Lady Superstar Nayanthara étaient les ambassadeurs de la marque de l’équipe de cricket de Chennai Super Kings. Lorsque le tournoi a commencé en 2008, les photos de Thalapathy Vijay, Nayanthara et d’autres membres de l’équipe CSK sont devenues virales. Maintenant, lors de la 13e édition de la ligue, une vidéo de Thalapathy Vijay célébrant la victoire du CSK dans le stade a fait surface en ligne.

La vidéo a été prise lors de la première édition et pour les fans de Thalapathy Vijay, cette vidéo est devenue un énorme régal, surtout à un moment où ils attendent de regarder son prochain film à l’écran. Pendant ce temps, sur le front du travail, Thalapathy Vijay a été vue pour la dernière fois dans le réalisateur Bigil d’Atlee. Mettant en vedette Nayanthara dans le rôle de la principale dame, le film était l’un des films les plus rentables de l’année. Le drame sportif avait Vijay jouer deux rôles.

Regardez la vidéo ici:

Il sera ensuite vu dans Master réalisé par Lokesh Kanagaraj. Le film a Malavika Mohanan comme principale dame, tandis que Vijay Sethupathi sera considéré comme le principal antagoniste. Andrea Jeremiah et Shanthnu Bhagyaraj joueront certains rôles clés. Le film est financé par XB Film Creators, et il est prévu que le film soit diffusé sur les grands écrans dès la réouverture des salles dans l’État du Tamil Nadu. Il se joindra à AR Murugadoss pour son prochain film et plus de détails à ce sujet devraient être fournis prochainement.

