Beau, charismatique, audacieux et talentueux sont quelques-uns des adjectifs qui décrivent parfaitement l’incroyable Thalia, qui depuis sa création dans le monde artistique a captivé tout le monde par son talent et sa beauté inégalés.

Thalia

Pour célébrer son 49e anniversaire le 26 août, la célèbre chanteuse a publié 2 clichés où elle a montré à ses fans et à ses haineux que ses années ne faisaient que la rendre plus jolie!

Dans la luxueuse salle de bain de sa maison, vêtue uniquement d’une mini-robe en satin, de la lingerie violette et des talons en peluche, c’est ainsi que l’interprète de ‘Tu as perdu mon amour’ a été vue, devant ses plus de 16 millions de followers si divin! Les clichés étaient accompagnés d’une légende très éloquente avec la célébration.

«QUEL BONHEUR TOUT! Heureux, reconnaissant, plus fort que jamais, à la recherche d’une vie équilibrée, saine, positive et aimante. Encore une année de vie, à la célébrer en cette année étrange et différente, mais dont nous sortirons plus intuitifs et plus forts que jamais! » décrit dans sa légende.

Sans aucun doute, les fans n’ont pas manqué l’occasion de lui adresser ses bons voeux « Joyeux anniversaire, reine de ma vie », « Félicitations professeur », « Belle » et « Beaucoup de bonheur et de vie, on vous aime ».