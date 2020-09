DreamWorks a publié une bande-annonce pour son prochain film d’animation, «The Croods: A New Age».

La bande-annonce commence avec le personnage d’Emma Stone, Eep, réintroduisant la famille préhistorique des Croods alors qu’ils recherchent «l’endroit idéal pour vivre». Ils découvrent bientôt un paradis idyllique qui répond à tous leurs besoins, sauf qu’il y a un problème: une famille appelée les Betterman y vit déjà.

Il ne faut pas longtemps avant que les Betterman accueillent les Croods et leur présentent leur «vie moderne». Cependant, des tensions surgissent bientôt et au moment où tout semble perdu, une nouvelle menace propulsera les deux familles dans une aventure qui les forcera à embrasser leurs différences, à puiser leurs forces l’une dans l’autre et à se forger un avenir ensemble.

Stone, Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Catherine Keener et Cloris Leachman reviennent tous pour interpréter leurs rôles d’origine dans la famille Croods. Kelly Marie Tran, alun de «Star Wars», exprime Dawn Betterman, et Leslie Mann et Peter Dinklage expriment la voix de ses parents.

Alors que le film original de 2013 était centré sur l’importance de la famille, sa suite portera sur l’unité. «Ce film est peut-être une aventure comique folle, épique, mais au fond, il s’agit de deux familles très différentes qui découvrent que leur avenir est meilleur ensemble», a déclaré le réalisateur Joel Crawford.

Alors que la plupart d’Hollywood a commencé à déplacer les dates de sortie en 2021, Dreamworks a fait le contraire et a déplacé la suite de «Croods» au 25 novembre.

Le développement de la suite a été un long chemin. La production était initialement prévue pour deux ans après la sortie du premier film, avec une date de sortie du 3 novembre 2017 et Chris Sanders et Kirk DeMicco à bord pour diriger. Cependant, les dates ont continué à changer et Dreamworks a annoncé l’annulation du film en novembre 2016. Puis en 2017, il a été annoncé que la suite animée était de retour en production avec Crawford à bord pour diriger.

“The Croods: A New Age” sortira en salles à temps pour la compétition. Le premier film a reçu une nomination pour le meilleur long métrage d’animation et la suite peut suivre ses traces.

Regardez la bande-annonce ci-dessous: