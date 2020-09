Bien que Tom Holland, Eliza Scanlen et Riley Keough soient des moments forts, Le diable tout le temps est embourbé par un trop grand nombre d’intrigues et des accents méridionaux dignes d’une grimace.

Ancré par tout un tas de stars, The Devil All the Time de Netflix semblait voué au succès, compte tenu du nombre de jeunes talents qu’il présentait. Cependant, malgré le fait de se concentrer sur les talents de la liste A, le film a du mal à suivre toutes ses pièces en mouvement et finit par se mettre en travers de son chemin le plus souvent. Bien que Tom Holland et Riley Keough soient des points lumineux, The Devil All the Time n’est pas assez concentré pour vraiment réaliser le plein potentiel de son histoire (et de son casting).

Une pseudo-anthologie couvrant plusieurs décennies, The Devil All the Time tourne plusieurs plaques à la fois, examinant les habitants de deux villes fictives: Knockemstiff, Ohio, et Coal Creek, Virginie-Occidentale. Dans les deux villes (et dans le temps) se trouvent plusieurs personnages clés, dont un orphelin farouchement protecteur (Tom Holland), sa pieuse sœur adoptive (Eliza Scanlen), le Sherriff de la ville (Sebastian Stan), un prédicateur visqueux (Robert Pattinson et son risible) accent) et un couple Bonnie et Clyde-esque qui ramassent régulièrement des auto-stoppeurs pour les photographier et les assassiner (Riley Keough et Jason Clarke).

Ce ne sont que les personnages qui nous intéressaient. Le reste du casting est composé de Bill Skarsgård, Harry Melling, Mia Wasikowska et Haley Bennett, qui sont tous satisfaisants dans leurs rôles, mais dont les personnages n’ont pas assez de temps d’écran ou ne sont pas assez intéressants pour vraiment coller. avec nous. Le fait que près de la moitié de la distribution finisse par remplir des rôles oubliables et ingrats témoigne du plus gros problème du film: sa portée est beaucoup trop large pour être englobée dans un seul film, même si cela prend deux heures et demie.

Les adaptations livre-film ne sont jamais simples, mais lors du passage d’un support à l’autre, il est essentiel de déterminer si l’histoire fonctionne de manière à ce qu’elle soit adaptée et condensée en un film qui peut être visionné. en une fois. Malheureusement pour Le diable tout le temps, l’histoire qu’il essaie d’adapter est tout simplement beaucoup trop tentaculaire et ambitieuse pour être rendue justice dans un film.

C’est dommage car chaque histoire racontée (si on lui avait donné suffisamment de temps) aurait pu avoir un impact, si cela avait été adapté en quelque chose de plus dans le sens d’une série limitée. Mais dans l’état actuel des choses, le film essaie de regrouper chaque intrigue à la fois, et le résultat est que certaines histoires surpassent les autres de tellement que chaque fois que nous nous éloignons de ces histoires, c’est comme une perte de temps. Les histoires susmentionnées qui surpassent les autres sont celles impliquant directement la version plus ancienne du personnage de Tom Holland, Arvin Russell – l’intrigue impliquant sa sœur et le prédicateur de la ville, et l’intrigue impliquant le couple assassinant des auto-stoppeurs, qu’il rencontre finalement.

Bien que nous imaginions que c’était le type de film destiné à faire preuve de diligence raisonnable envers l’ensemble de sa distribution et pas seulement à mettre en évidence un acteur, The Devil All the Time est sans aucun doute le film de Holland. Alors que parfois nous avons trouvé son accent un peu distrayant (mais certainement pas aussi mauvais que certains autres), c’est le seul reproche que nous avons avec sa performance par ailleurs extraordinaire. Arvin est incroyablement sympathique tout en étant sujet aux tendances violentes, mais il est écrit de telle manière que même ses explosions violentes sont justifiées aux yeux du public, il n’est donc pas du tout difficile de s’enraciner pour lui.

Holland apporte des couches au rôle. Il est inébranlable et sujet à la violence, oui, mais il a aussi des moments de vraie vulnérabilité qui le caractérisent à merveille. C’est un véritable outsider dans tous les sens du terme. Dans une moindre mesure, le personnage d’Eliza Scanlen est également un outsider dans la même veine – bien que son personnage manque de morsure de Holland et finisse par être une victime plus que toute autre chose, ce qui est dommage compte tenu de la capacité d’une actrice Scanlen.

Robert Pattinson, qui joue le slimeball d’un prédicateur itinérant qui se moque régulièrement de jeunes femmes dans les villes qu’il visite, se trouve face à Holland et Scanlen, uniquement pour les gazer et les manipuler en leur faisant croire qu’elles ont tort. Une fois que vous avez dépassé l’accent horriblement incohérent (les sous-titres ne feraient pas de mal pour ce film), on peut apprécier comment Pattinson disparaît dans le rôle – incroyablement crédible comme le genre d’homme charismatique, beau (mais finalement weasley) qui pourrait s’en tirer. les actes dérangeants qu’il commet.

Les autres stars de la série commettent également des actes dérangeants: Riley Keough et Jason Clarke dans le rôle de Sandy et Carl Henderson, un couple marié qui conduit pour ramasser des auto-stoppeurs, les obligeant à coucher avec Sandy pour que Carl puisse prendre des photos, puis assassiner leur. Leur histoire fait passer le film d’un drame à un thriller, et nous apprécions la façon dont la violence et la légèreté de leur intrigue équilibrent la première moitié extraordinairement lente du film.

Keough et Clarke clouent tous les deux leurs rôles. Clarke en tant que tyran pervers d’un mari, et Keough en tant que femme belle et erratique qui était autrefois d’accord pour être complice des crimes de Carl, mais se lasse de plus en plus du nombre de personnes qu’ils blessent. Bien que leur histoire s’entremêle le plus avec le personnage de Sebastian Stan, il pourrait être entièrement coupé du film et il ne perdrait pratiquement rien, donc pour nos besoins, la partie la plus importante de leur histoire est sa fin, quand ils ont la malchance de choisir Arvin comme leur prochaine victime.

Autant il a du mal à gérer ses chaînes narratives au cours de son exécution, Le diable tout le temps parvient à les lier beaucoup plus proprement que la façon dont il les a jouées. Il y a un sentiment de symétrie dans la façon dont chaque personnage atteint sa fin, et la fin (bien que violente et malchanceuse pour de nombreux personnages) est satisfaisante d’un point de vue narratif.

Malgré sa distribution d’interprètes extraordinaires, The Devil All the Time essaie de raconter trop d’histoires en trop peu de temps et finit par chercher à équilibrer ce qui aurait pu être un excellent thriller dramatique. Pourtant, même avec ses problèmes de rythme, The Devil All the Time vaut la peine d’être regardé pour la performance percutante de Holland et les nombreuses histoires intelligentes entrelacées du film.

Avez-vous vu Le diable tout le temps? Quel est votre film Netflix préféré? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.