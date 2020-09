« Altered Carbon », « Cette merde me dépasse », « White Lines » ou « The Society » ont été victimes de la dernière vague d’annulations de Netflix, qui Il vient de recevoir deux autres victimes: ‘The Big Show’ et ‘Ashley García: The Equation of Love’. Les deux sitcoms sont sortis cette année et n’auront pas l’opportunité de s’étendre avec des secondes saisons, bien qu’ils puissent dire au revoir à leurs fans avant la fin de l’année.

«Le grand spectacle» et «Ashley García»

Comme le confirme Deadline, les deux titres n’auront pas de continuité, mais ils proposeront de nouveaux épisodes à Noël, puisque les deux productions avaient enregistré des spéciaux pour ces dates avant que la pandémie de coronavirus n’éclate. Cependant, aucune de ces émissions n’a été proposée comme des fins fermées, elles ne serviront donc pas de clôture à leurs protagonistes.

Vie éphémère

‘Ashley García: The Equation of Love’ a divisé sa première saison en deux blocs, qui ont été publiés en février et juillet, avec le protagoniste un adolescent surdoué qui déménage à l’occasion de travailler à la NASA. Avec le même ton familier, mais avec un lutteur de la WWE comme protagoniste, « The Big Show Show » a montré au quotidien Big Show en tant que père de trois filles.

L’un des créatifs qui a réagi à ces annulations est Jason Berger, directeur de « The Big Show », qui a dit au revoir au projet via Twitter: « De la distribution et de l’équipe de » The Big Show » Spectacle’… Merci à toutes les personnes qui l’ont vue soit avec sa famille, soit seule dans son sous-sol. C’était un rêve de travailler avec Netflix et nous avons passé un bon moment à faire la série. «