L’homme allongé prend une pause prolongée de Central City.

Le showrunner Flash Eric Wallace explique comment le drame CW va gérer la sortie de Ralph Dibny après le licenciement de son portier Hartley Sawyer pour une flopée de tweets racistes et misogynes de ses jours pré-Flash.

S’inspirant de la nature du matériel source de la série, dans lequel les héros vont et viennent, «nous allons le traiter comme nous le ferions si nous écrivions un roman graphique de bande dessinée», a déclaré Wallace à .. «Nous accordons un peu de repos à l’homme allongé. Mais nous laisserons la porte ouverte.

« Je ne dis pas du tout que c’est la fin du personnage », a poursuivi Wallace. « En fait, tout le contraire. Nous ne savons tout simplement pas quand il reviendra, ni sous quelle forme il reviendra. »

Wallace a révélé que Ralph ferait une apparition dans un épisode du début de la saison 7 – mais il aura l’air assez différent. Afin «d’honorer le personnage» et d’attacher les fils lâches de la finale de la saison 6, dans laquelle Eva McCulloch / Mirror Mistress a accusé Sue Dearbon de meurtre, «Ralph doit faire partie de cela», a expliqué Wallace. «Maintenant, Dieu merci, Ralph est un gars qui peut changer de visage et d’apparence de plusieurs façons. Sans dévoiler aucun spoilers, il existe plusieurs façons de faire en sorte que Elongated Man apparaisse encore dans au moins un épisode cette saison pour conclure ce scénario, cela nous donne ce dont nous avons besoin et permet toujours aux fans de dire au revoir au personnage, au moins pour un avenir indéfini. »

Et bien que la série dit adieu à Ralph, sa meilleure moitié de bande dessinée, Sue (interprétée par Natalie Dreyfuss), apparaîtra toujours «plus d’une fois cette année, même sans l’homme allongé», a déclaré Wallace.

Sawyer a désactivé son compte Twitter à la fin du mois de mai, mais ses missives offensives antérieures à son adhésion à la CW comprenaient (et ne se limitaient pas à): «Toutes les femmes devraient être dans des fermes sexuelles» (à partir de mai 2011), «Si j’avais une femme Je la vaincrais ce soir lol »(février 2012),« La seule chose qui m’empêche de faire des tweets légèrement racistes est de savoir qu’Al Sharpton n’arrêterait jamais de se plaindre de moi »(juin 2012),« Au dîner et je me suis exposé comme raciste, ENCORE »(novembre 2014), et diverses insultes homophobes.

Le showrunner Eric Wallace a répondu sur Twitter que les commentaires de Sawyer « m’ont brisé le cœur et m’ont rendu fou comme l’enfer », révélateurs car ils sont du « plus grand problème dans notre pays. Parce qu’à l’heure actuelle, notre pays accepte et protège toujours le harcèlement continu – inconscient ou non – terrorisant et brutalisant les Noirs et les Marrons, ce qui est bien trop souvent mortel.

Sawyer, qui a rejoint The Flash en tant que Ralph Dibny / Elongated Man au début de la saison 4, a présenté des excuses via Instagram, en disant: « Je ne suis pas ici pour trouver des excuses – quelle que soit l’intention, mes mots comptent et ils ont de profondes conséquences. Et le mien peut et a causé de la douleur et de l’embarras, ainsi que des sentiments que je ne peux qu’imaginer, aux supporters et aux fans, à mes coéquipiers, à l’équipe, à mes collègues et amis. Je leur dois à tous des excuses. Et je dois à chacun de vous des excuses. Merci de me tenir responsable. »