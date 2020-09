Malgré la présentation de ses plans pour les 12 prochains mois Magie: le rassemblement sortis, Wizards of the Coast est clairement encore loin d’avoir terminé 2020.

Comme l’a révélé la société dans son dernier article sur l’état du jeu plus tôt dans la journée, en fait, Zendikar Rising et Commander Legends ne sont pas les deux seules extensions encore sur les cartes (jeu de mots) avant que la nouvelle année ne frappe. Cependant, comme cela est devenu de plus en plus courant au cours des derniers mois, cette mise à jour sera exclusive à Arena et, qui plus est, ramènera encore un autre ensemble d’années passées.

À partir d’Amonkhet Remastered plus tôt cette année, l’homologue numérique du jeu de cartes à collectionner est désormais sur le point de recevoir plusieurs versions revigorées d’anciennes versions de table dans le cadre du format historique relativement nouveau d’Arena – une version unique de Pioneer qui permet l’utilisation de chaque carte, indépendamment de sa légalité dans Standard. Ensuite, pour rejoindre cette explosion du passé mentionnée ci-dessus, Kaladesh Remastered, l’avion d’origine du célèbre planeswalker Chandra Nalaar.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Le bloc de 2016, qui comprenait également Aether Revolt, est largement considéré par les fans de longue date comme l’un des ensembles les moins populaires de Magic, pas très différent d’Amonkhet. Il semblerait donc que l’un des principaux objectifs du développeur avec ces remasters soit de leur donner une seconde chance, pour ainsi dire. Quant à la raison pour laquelle Kaladesh arrive si peu de temps après la sortie de son prédécesseur, Wizards pense qu’il a maintenant une poignée sur le niveau de puissance d’Historic, suite à la sortie de Jumpstart et du récent Mythic Invitational, et veut essentiellement accélérer Kaladesh et Aether. Introduction de la révolte à Arena.

Quant à la date de sortie, aucune fenêtre concrète n’a été fournie jusqu’à présent, bien que les fans puissent s’attendre Magie: le rassemblementL’ajout surprise d’arriver avant la fin de l’année.

Source: Wizards of the Coast