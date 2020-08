«The Haunting of Bly Manor», la suite très attendue de Netflix à «The Haunting of Hill House», sortira le 9 octobre, a annoncé lundi le streamer.

Dans un teaser également publié lundi (que vous pouvez regarder ci-dessus), la voix d’une femme raconte, disant qu’elle a une «histoire de fantômes» à partager. Ce qui suit sont des photos rapides de l’intérieur du Bly Manor titulaire, y compris le personnage de Victoria Pedretti tombant sur une poupée effrayante et une autre poupée bougeant toute seule après que Pedretti ait quitté la pièce; une femme sortant d’un lac glacé par une nuit froide; un corps apparemment sans vie flottant dans ce même lac; et le personnage d’Amelie Bea Smith faisant taire une voix éthérée fredonnant un air effrayant. Pour toutes ces frayeurs, cependant, le spectacle est appelé «romance gothique effrayante» par Netflix.

La nouvelle saison de neuf épisodes vient de Mike Flanagan et Trevor Macy est le prochain «chapitre» de l’anthologie globale «Haunting». Celui-ci se déroule dans les années 1980 en Angleterre, lorsqu’une jeune nounou américaine (Pedretti) est embauchée pour s’occuper de la nièce orpheline (Smith) et du neveu (Benjamin Evan Ainsworth) de Henry Wingrave (Henry Thomas). Elle s’installe à Bly Manor pour s’occuper d’eux mais apprend vite que tout n’est pas comme il apparaît à la résidence. Pour commencer, elle prend le travail après la mort tragique de la fille au pair des enfants sur le terrain.

Le spectacle, qui met également en vedette Rahul Kohli en tant que chef Owen du domaine; Amelia Eve en tant que gardien de terrain, Jamie; et T’Nia Miller en tant que femme de ménage, Mme Grose, explorera les sombres secrets de l’amour et de la perte à travers les siècles au Manoir, où «mort ne veut pas dire parti».

Le casting se termine avec Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel et Tahirah Sharif.

“The Haunting of Bly Manor” est inspiré des histoires surnaturelles de Henry James. Flanagan et Macy sont producteurs exécutifs pour Intrepid Pictures, et Darryl Frank et Justin Falvey produisent exécutifs pour Amblin Television.