Cette année, Shorts México, le Festival international du court-métrage du Mexique, fête ses 15 ans. Depuis 2006, cette émission singulière est qualifiée de la plus importante d’Amérique latine et de la seule à diffuser exclusivement des courts métrages dans ce pays. Considérez l’ampleur et la portée de vos ambitions: cette année, du 2 au 9 septembre, il s’agit de montrer un peu plus d’un millier de courts métrages (349 mexicains, 83 latino-américains, 134 internationaux et un autre grand nombre de films invités en participation mondial qui comprend 54 pays).

Le festival comprend 12 sections en compétition, nationales et internationales, avec des œuvres de fiction, d’animation et de documentaires, ainsi que plusieurs commissariats thématiques: Queer Shorts (diversité sexuelle), Cortitos (cinéma pour enfants), Fantascorto (horreur, fantastique, science-fiction) Shorts (comédie) Eco Shorts (environnement), Raíces (peuples autochtones) et collaborations avec des initiatives similaires dans des pays tels que le Brésil (Curta Cinema), la Colombie (BogoShorts) et d’autres festivals européens. Jorge Magaña, directeur général de Shorts México, avance une intention du festival, en même temps une devise possible: Beaucoup d’émotions en quelques minutes.

Ce qui est intéressant, c’est le défi de montrer avec succès un échantillon de dimensions similaires à un moment où les salles de cinéma tentent de se remettre, avec des fortunes très diverses, d’une longue période d’inactivité forcée par les effets collatéraux de la pandémie. Pour le court métrage, expression communément oubliée ou négligée dans les grands complexes d’exposition, cette même situation de crise culturelle temporaire pourrait lui permettre, en principe, d’accéder à une plus grande visibilité dans un circuit culturel alternatif et surtout sur les plateformes numériques, qui Elles ont été ses meilleures fenêtres de diffusion, ainsi que dans la Cinémathèque nationale, où les fonctions de certains programmes du festival sont déjà épuisées.

Bon nombre de téléspectateurs préféreront sans doute rester chez eux et profiter de l’exposition hybride (théâtres et plateformes numériques) dans laquelle Shorts México est désormais présenté. Pour cette raison, les mécanismes d’accès aux trois plateformes disponibles à cet effet (FilminLatino, Wahu et Festhome), à ​​partir de la page shortsmexico.com, devraient être encore plus pratiques et directs afin de combler partiellement les rares la familiarité de nombreux utilisateurs avec l’exposition en ligne et le déficit d’orientation qui pourrait survenir lors du traitement, en si peu de jours, d’un si grand nombre de propositions de films.

Parmi les œuvres remarquables du concours national figurent jusqu’ici, dans le domaine de la fiction, des titres tels que le conte mélancolique de la frustration amoureuse Les derniers souvenirs d’avril, de Nancy Cruz; ou la pente d’un enthousiasme sentimental bouleversé dans Roues, par Roberto Fiesco; ou le siège homophobe à Agua, par Santiago Zermeño; ou l’histoire étrange et politiquement incorrecte Erö, de Luis Antonio Aguilar. Dans la partie documentaire, il y a des thèmes contrastés, issus du registre des métiers dangereux de la survie quotidienne: fusée à Tultepec (Inferno, de Patrick Fileti); Jongleurs d’Acapulco (Rojo, par María Candelaria Palma); voladores in Cuetzalan (Vapor de las roots, de Paulina Rodríguez), au récit inquiétant à la première personne du criminel accidentel Martín et de sa longue expérience en prison (Así en la tierra, par Omar Rivero).

D’autres titres intéressants apparaissent dans la section NeoMéxico: Mata al Niño, de Juan Pablo Villavicencio; Acuitzeramo, par Miguel Ángel Caballero; Bleu clair, de Tanya Alvarez, ou L’étang, de Raúl Castro. Ces shorts sont présentés sur la plateforme Festhome. De son côté, FilminLatino a le droit d’inclure une magnifique rétrospective de Roberto Fiesco, qui comprend des titres mémorables comme Trémulo, Paloma ou David, ces deux dernières œuvres avec des scripts de Julián Hernández. En ces temps de contingence sanitaire, la bonne santé du court métrage au Mexique est, en effet, remarquable.

