Alors que les productions cinématographiques et télévisuelles s’efforcent de démarrer après des mois d’arrêt des coronavirus, un film d’horreur indépendant a discrètement bouclé un tournage de près de quatre semaines à Los Angeles.

Les co-scénaristes et réalisateurs Matt Leslie et Stephen Smith ont terminé «The Knocking», une histoire sanglante d’un monogame en série qui a tourné pendant 19 jours au milieu d’intenses protocoles de sécurité contre les coronavirus.

Shiloh Fernandez («Burn»), Doug Jones («La forme de l’eau»), Alexis Knapp (série «Pitch Perfect») et Ser’Darius Blain («Jumanji») dirigent le casting. Leslie et Smith ont déjà collaboré en tant qu’écrivains sur le thriller “Summer of 84”, qui a joué dans la section Midnight du Festival du film de Sundance. Il s’agit de leur premier long métrage en tant que co-réalisateurs.

“The Knocking” suit un jeune homme qui dit à sa nouvelle petite amie qu’il l’aime pour la première fois – puis se retrouve le prochain en ligne pour une malédiction cauchemardesque qui a réclamé tous ces petits amis qui l’ont précédé.

Shakira Barrera, Zelda Williams, Chris Backus et Christine Ko complètent le casting de soutien. Eric B. Fleischman et Maurice Fadida ont produit le film, avec les producteurs exécutifs Mickey Gooch Jr. et Diane Gooch, Victor Shapiro, Sylvain Gehler, Raphael Swann et Jan McAdoo. UTA rehausse les ventes intérieures sur la photo.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants à la fois à notre équipe derrière la caméra, ainsi qu’au talent et à leurs équipes qui non seulement faisaient confiance à notre processus, mais qui étaient prêts et capables de performer gracieusement sur le plateau tous les jours pendant cette pandémie», a déclaré Fadida.

«Nous sommes de grands fans de Leslie et Smith depuis la première de« Summer of 84 »à Sundance 18. Leur vision de cette histoire d’amour et d’horreur fera certainement du film un favori du public, que vous soyez célibataire ou filmé », a ajouté Fleischman.

Leslie et Smith sont remplacés par Rush Law Corp et APA. Fernandez est avec Untitled, tandis que Knapp est avec la société de gestion Roar. Blain est géré par Paradigm, Management 360 et Barry Littman. Jones, qui a représenté l’homme amphibie dans «La forme de l’eau» de Guillermo del Toro, est représenté par Omnipop.