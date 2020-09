Saint Seiya, que de ce côté de l’étang que nous avons toujours connu sous le nom de Dry Knights of the Zodiac, ne cesse de s’étendre au fil des années et certaines de ses adaptations ont été très bien accueillies par les plus anciens fans de la série. C’est le cas de Chevaliers du zodiaque: la toile perdue, le manga publié entre 2006 et 2011 qui comptait un total de 223 épisodes qui racontaient une histoire alternative de la guerre sainte du 18e siècle.

Écrit et illustré par Shiori Teshirogi, le manga a été publié dans le magazine Shonen Champion et compilé en 25 volumes. En raison de son succès, il a même eu une adaptation d’anime qui était en charge de TMS Entertainment.

La série a été distribuée en 2009 au format physique, ce qui serait fatal pour ceux qui voulaient voir plus de cette adaptation. Et c’est que les ventes n’ont pas répondu aux attentes, elle a donc fini par être annulée après 26 épisodes.

Depuis lors, le projet a été considéré comme mort, bien que les fans n’aient pas perdu espoir de voir Chevaliers du zodiaque: la toile perdue retour à l’anime.

Les premières rumeurs sur le retour de l’anime ont commencé en novembre 2019 lorsque le mangaka a posté quelques croquis sur son blog personnel pour fêter l’anniversaire du manga. L’auteur n’a pas commenté davantage, mais beaucoup l’ont considéré comme un signe du retour de Lost Canvas.

L’autre indice que nous avons est la rumeur selon laquelle un employé de TMS Entertainment a révélé qu’il travaillait sur un projet lié à Saint Seiya. TMS n’a pas collaboré sur un autre anime lié à la franchise, il serait donc assez évident que c’était une troisième saison que l’anime continuerait. Cette rumeur est venue d’abord du youtuber Nahuel Luciano.

D’autres pensent que puisque Netflix a les droits de distribuer les épisodes existants de Lost Canvas, il pourrait également être celui en charge de la poursuite de l’anime. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle pour le moment.