Pour «The Masked Singer», c’est le chemin. Le concours de musique de célébrités cachées vient de révéler une autre première: «Baby Alien», un personnage de marionnette assis dans une fusée – qui est bien sûr un costume pour l’un des concurrents de cette saison. Non seulement la célébrité derrière «Baby Alien» devra chanter comme d’habitude, mais la personne à l’intérieur du costume devra également faire fonctionner la marionnette.

Prends ça, bébé Yoda.

Fox a diffusé un avant-goût de la saison 4 de «The Masked Singer» dimanche soir, et l’émission a révélé les 16 costumes de cette année, notamment Baby Alien, Crocodile, Brocoli, Gremlin, Mushroom, Jellyfish, Whatchamacalit, Lips, Squiggly Monster, Popcorn , Soleil, dragon, girafe, hippocampe, hiboux des neiges et serpent.

Comme annoncé précédemment, Snow Owls représente le premier duo en compétition, sous un costume à deux têtes.

«The Masked Singer» revient pour la saison 4 le mercredi 23 septembre à 20 h, suivi de la première de la nouvelle série «I Can See Your Voice», animée par Ken Jeong.

De retour, les panélistes Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger, Ken Jeong et Robin Thicke, ainsi que l’animateur Nick Cannon. «The Masked Singer» vient des producteurs exécutifs Craig Plestis et Rosie Seitchik; James Breen est showrunner et EP.

«Nous avons été les premiers à porter des masques», a déclaré Scherzinger sur la spéciale. “Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, personne n’est en tournée et tout le monde est dans cette émission.”

«The Masked Singer» est hors des ondes depuis mai, suite à la révélation du vainqueur Kandi Burruss. Le chanteur, auteur-compositeur primé aux Grammy Awards et star de «Real Housewives of Atlanta» a été démasqué sous le nom de Night Angel, le gagnant de la saison 3 de la série de concours de télé-réalité à succès Fox.

Voici les costumes de cette saison:

Pop corn

Popcorn, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis ici pour prouver qu’à côté de moi, ma compétition est comme les crevettes pop-corn.

Après des mois en quarantaine, j’ai hâte que les autres candidats aient un avant-goût de mon talent. »

Indice: «Miroir, miroir sur le mur, qu’est-ce qui fait de moi le plus grand miracle de tous?»

Girafe

Girafe, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je vais leur montrer que je suis là pour bouger et groover.»

Première fois: À 8 pieds, le plus grand costume jamais

Indice: «Si vous regardez un indice, je partage quelque chose avec un puissant géant.»

brocoli

Brocoli, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je continue de pomper votre sang, et je suis plein de vitamine ‘heeey’!»

Première fois: L’un des premiers costumes à inclure le logo Masked Singer

Indice: «Je parle de la machine à pomper le cœur maigre, c’est pourquoi j’ai mon six pack.»

Méduse

Jellyfish, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Quand les autres concurrents m’entendront chanter, ils seront tellement gais! Je suis prêt à jouer.

Indice: «Brr! Je vous assure que même si j’ai le sang froid, j’ai un flot avec H20.

Serpent

Serpent, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis prêt à avaler tout mon concours. Ils seront bientôt écrasés par mes bras de serpent et mes charmes de serpent.

Première fois: Animatronics

Indice: «Si vous voulez savoir comment je suis apparue instantanément, voici la prescription de mon identité.»

Dragon

Dragon, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis prêt à rugir, à monter en flèche et à montrer mon folklore. Je veux juste rendre mon public heureux. Alors, quand quelqu’un a besoin de se réjouir, entrez dans le dragon.

Indice: «Il suffit de regarder les actions et les obligations.»

Lèvres

Lips, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis prêt à donner le baiser à mes concurrents. Essayer d’infiltrer la scène Masked Singer, c’est comme essayer de pénétrer dans un coffre-fort de sécurité de Las Vegas.

Indice: «Je possède qui je suis. Je sais que ma voix peut aller haut, mais mes plats sont profonds.

Monstre ondulé

Squiggly Monster, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis prêt à attaquer ma compétition. Avec tous ces yeux, 2020 doit être mon année.

Indice: «C’est très approprié que j’aie autant d’appendices. Après tout, je suis connu pour avoir beaucoup de mains sur lesquelles m’accrocher. »

Soleil

Sun, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis or, je suis audacieux et je suis prêt à éclairer la scène du ‘Masked Singer’. Je vais éclipser la concurrence. »

Indice: «Si vous essayez de comprendre qui je suis, ce soleil sait briller comme une torche, même pendant l’hiver glacial! Mon identité ne vous arrivera jamais. »

Whatchamacalit

Whatchamacalit, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Vous pensez que vous pouvez me sortir? Ça me fait rire. Je vais gagner, gagner, gagner par les cheveux de mon chinny-chin-chin!

Première fois: Le costume le plus poilu de tous les temps.

Indice: «Certains pourraient dire que ma carrière a connu un début magique.»

Crocodile

Crocodile, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis prêt à écraser votre monde! Je suis prêt à prendre le dessus et à chomp par compétition! »

Indice: «Un ensemble spécial de cheeseburgers. mon jeu pour toujours. »

Diablotin

Gremlin, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Mes concurrents peuvent me trouver dérangeant, mais ils devront juste grogner et supporter.»

Indice: «Consultez le manuel de gremlin et vous pouvez voir, je peux m’épanouir quand la température est froide de 66,5 degrés!»

Champignon

Mushroom, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Faites attention à moi, car je vais forcément grandir sur vous! Il n’y a qu’un champignon pour un au sommet!

Indice: «Si vous voulez savoir qui est derrière mon masque, vous devrez trouver qui est sous mes chapeaux!»

Chouettes des neiges

Snow Owls, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Nous sommes prêts à ébouriffer des plumes et à montrer à tout le monde qu’il en faut deux pour réaliser un rêve.»

Première fois: Premier costume double et premier costume mobile, dirigé par un guidon.

Indice: «Quant à savoir qui est le plus talentueux, c’est une égalité. Vos têtes tourneront en essayant de nous comprendre.

hippocampe

Seahorse, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis prêt pour un jeu de cheval, donc ce serait ma concurrence de rester en dehors de mon chemin!»

Indice: «Vivre dans l’océan peut être dangereux, il est donc toujours bon de trouver un endroit tranquille pour se cacher.»

Bébé extraterrestre

Baby Alien, «The Masked Singer» Saison 4 avec l’aimable autorisation de Fox

«Je suis un OVNI sympathique, à moins bien sûr que vous ne soyez mon ennemi. Si mes concurrents pensent que j’ai l’air innocent, alors Houston, ils ont un problème! »

Première fois: Marionnette, car le type de corps du chanteur est complètement caché à la vue.

Indice: “Si vous cherchez un indice sur ce bébé extraterrestre, tout ce que vous avez à faire est de regarder les étoiles.”