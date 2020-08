Enfin, après des années d’attente, il est sorti Les nouveaux mutants: l’un des premiers films à sortir en salles au milieu de la pandémie qui les a fermés pendant des mois. Cependant, alors que les critiques du film commencent à émerger, tout semble indiquer que The New Mutants atteint notes tellement bas comme ceux de Dark Phoenix. Voulez-vous le rejoindre dans le club de la les pires films X-Men?

Sur Rotten Tomatoes, au moment de la publication de cette note, The New Mutants a un qualification 21% sur le tomomètre et 54% sur les cotes d’audience vérifiées.

Les principales revues du la revueBien qu’ils ne soient pas si durs sur bande, ils pourraient se résumer en un simple «meh». Peter Debruge de Variety note que le film a été sauvé de l’obscurité et, bien que « ce n’est pas la moitié mauvais, ce n’est pas moitié moins bon non plus. » Barry Hertz du Globe and Mail, pour sa part, pense qu’il est difficile de déterminer exactement ce qui est sorti faux avec le travail de son directeur, Josh Boone, car «il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir». Et Aaron Peterson de The Hollywood Outsider estime que si le film a une distribution jeune et fraîche, le film « échec pour capitaliser sur son plein potentiel ».

Jusqu’à présent, les faibles notes de Les nouveaux mutants mettez-le juste derrière Dark Phoenix: Un autre film X-Men qui a été saccagé par la critique et qui a une note de 22% sur Tomates pourries. Ils sont suivis par X-Men: Apocalypse avec 47% et X-Men Origins: Wolverine avec 37%.

Alors, cela vaut-il la peine de rompre des mois d’isolement au milieu d’une pandémie pour aller au cinéma pour voir un film? X Men qui, à en juger par les opinions de ceux qui l’ont déjà vu, sonne comme un terrible déception? Probablement non.