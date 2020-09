Star Wars: Episode I – La menace fantôme est passé de totalement insulté à quelque peu aimé au fil des ans, et Liam Neeson, qui a joué Qui-Gon Jinn dans le film, veut que vous sachiez tous qu’il a fait la paix avec le projet. Dans une nouvelle interview, Neeson a déclaré qu’il aimait le film et n’avait que de bonnes choses à dire sur Jar Jar Binks et l’acteur qui le jouait, Ahmed Best.

Star Wars: The Phantom Menace était un gros problème. C’était le premier film Star Wars depuis des décennies, et George Lucas retourné pour écrire et diriger. Le battage médiatique qui a précédé le film était immense. Les gens achetaient des billets de cinéma juste pour regarder la bande-annonce sur grand écran, puis sortaient du film qu’ils avaient payé pour voir. Les fans se sont alignés des jours à l’avance. Même les personnes agnostiques de Star Wars n’ont pas pu résister à l’appel du film.

Et puis le film est sorti. Et, eh bien, vous connaissez le reste. Les critiques à l’époque étaient en fait plutôt bonnes (Roger Ebert en a fait l’éloge!), Mais le consensus général, qui n’a fait qu’augmenter avec le temps, était que le film était raté. La trilogie prequel dans son ensemble continuerait à être dédaignée pendant des années. Et puis… une chose étrange a commencé à se produire. Ces dernières années, les gens qui ont grandi avec les préquelles ont commencé à insister sur le fait qu’ils étaient, en fait, très bons. Qu’ils ont été injustement calomniés et qu’ils méritaient plus d’éloges.

Je ne fais pas partie de ces personnes. Désolé. Les préquels sont mauvais, les gars. Mais si vous les aimez, c’est très bien! Parce que vous n’êtes pas seul. Par exemple: Liam Neeson, qui a joué dans The Phantom Menace comme Qui-Gon Jinn, a récemment confirmé qu’il était un fan de l’épisode I. S’adressant à Andy Cohen (via EW), Neeson a déclaré: «Je suis très fier du film, je je suis devenu un Jedi, j’ai pu jouer avec ces merveilleux sabres laser et tout, c’était génial. J’ai aimé le film. »

C’est un peu un changement pour Neeson. « Je ne suis vraiment pas un grand fan du genre », a déclaré l’acteur dans le passé. «Je pense que c’est Hollywood avec toutes les cloches et les sifflets et les réalisations techniques et tout – que j’admire – mais je n’ai pas envie d’aller au gymnase pendant trois heures par jour pour me gonfler pour me glisser dans un costume Velcro avec une cape . » Cependant, dans cette même interview, Neeson a ajouté: «Le premier Star Wars, j’étais là-dedans, c’était il y a 22 ans, et j’ai apprécié ça parce que c’était nouveau et c’était nouveau. Je jouais avec des balles de tennis, qui allaient finalement être de petites créatures à fourrure floues et tout. C’était intéressant, du point de vue du jeu d’acteur, d’essayer de faire en sorte que cela semble réel, mais c’était la dernière. C’est assez épuisant. «

Dans la nouvelle interview avec Cohen, Neeson a également pris un moment pour défendre Ahmed Best et Jar Jar Binks. Le Gungan amélioré numériquement est devenu un peu un sac de frappe pour les fans qui ont contesté, eh bien, à peu près tout ce qui concerne le personnage. Malheureusement, cette réaction a eu de graves effets sur Best, le poussant même à envisager le suicide à un moment donné. Au cours des années qui ont suivi, cependant, le fandom a adopté Best. Il est apparu à la célébration de Star Wars à Chicago en 2019 et anime la série YouTube Star Wars: Jedi Temple Challenge.

«Cela a vraiment nui à sa carrière», a déclaré Neeson. «Et je dois dire que quand je faisais ce film… il était probablement l’un des gars les plus drôles et les plus talentueux avec lesquels j’ai jamais travaillé. Je me souviens avoir appelé mon ancien ex-agent à l’ICM et lui dire: «Je pense que je viens de travailler avec le nouvel Eddie Murphy.» Je le crois toujours. Vraiment, il avait tous ses points de suture – y compris George Lucas. Et puis, juste pour faire bonne mesure, Neeson a ajouté une fois de plus: « Mais j’ai aimé le film. »

