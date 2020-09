Samsung a présenté La première, votre nouvel appareil de divertissement à domicile. L’appareil est un projecteur laser 4K à courte portée qui pourrait enfin éliminer l’idée de placer un téléviseur sur le mur en raison de ses nombreuses fonctionnalités.

Selon The Verge, Samsung décrit The Premiere comme un projecteur à « projection ultra-courte », car il peut être placé juste devant un mur ou un écran sans craindre que les images ne soient projetées de manière optimale. De plus, il s’agit d’un «tout en un», car il intègre également un système de sonorisation avec woofers et un son surround virtuel Acoustic Beam que Samsung propose déjà dans certains de ses systèmes ou barres de son.

La Première arrivera dans deux modèles différents: le LSP9T avec une projection de 130 pouces, avec une luminosité maximale de 2 800 ANSI lumens, en plus de cela Samsung se vante d’être le « premier projecteur avec la certification HDR10 + au monde avec la technologie triple laser ». Pendant ce temps, il LSP7T c’est un modèle plus petit avec une projection de 120 pouces, mais apparemment il n’a pas les mêmes caractéristiques de certification et de luminosité que le LSP9T.

Les deux modèles The Premiere seront compatibles avec le Smart TV, y compris toutes les applications et services offerts par un téléviseur Samsung actuel. Selon The Verge, les projecteurs comporteront également un mode cinéaste UHD, ce qui, selon la société, est une première pour un appareil comme celui-ci.

La première n’a pas encore de prix ni de date de sortie, mais elle sortira d’abord aux États-Unis, en Europe et en Corée.