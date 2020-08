HISTOIRES CONNEXES

Le Real ne perd pas de temps à remplacer Tamera Mowry: le locuteur de jour syndiqué a ajouté Garcelle Beauvais au panel d’hébergement, a confirmé TVLine.

«Je suis ravie de me joindre aux femmes dynamiques, audacieuses et diversifiées dans l’émission-débat primée The Real», a déclaré Beauvais dans un communiqué. «Mon amour pour la culture pop et les actualités, associé à mon don naturel de bavardage, m’a toujours poussé à me tourner vers un environnement de talk-show.» (Notre site sœur Variety a d’abord rapporté la nouvelle.)

Le Real revient pour la saison 7 le lundi 21 septembre, avec Beauvais rejoignant les co-animateurs Loni Love, Jeannie Mai et Adrienne Houghton (née Bailon) dans un format virtuel filmé à distance en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. La co-animatrice d’origine Tamera Mowry a quitté la série le mois dernier après une course de sept ans, et la comédienne Amanda Seales est également sortie après moins d’un an, affirmant que «les gens au sommet ne respectent pas la nécessité d’avoir des voix noires au sommet. «

Beauvais est surtout connue en tant qu’actrice de télévision, avec de longs passages sur The Jamie Foxx Show et NYPD Blue. Récemment, elle a eu des rôles récurrents sur Siren de Freeform et CBS All Access / The CW’s Tell Me a Story, et a également rejoint le casting de Bravo’s The Real Housewives of Beverly Hills pour la saison 10 en cours.

