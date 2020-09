Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous faisons un voyage à la ferme, partons à la recherche d’un champignon incroyablement cher, nous nous demandons où nous allons dans la vie, entraînons une mouche et apprenons à connaître Billie Holiday un peu mieux.

Rockfield: le studio à la ferme

Réalisateur Hannah Berryman fait quelque chose de très niche, mais de très alléchant.

Il y a 50 ans, au fond de la campagne galloise, deux frères traient des vaches et se préparent à reprendre la ferme familiale – mais rêvent de faire de la musique. Ils ont eu l’idée audacieuse de construire un studio dans leur grenier de ferme et d’enregistrer leurs propres morceaux. Les animaux ont été expulsés des granges et les musiciens ont été transférés dans la chambre d’amis de Nan. Par inadvertance, ils avaient lancé les légendaires studios #Rockfield. #BlackSabbath, #Oasis, #Coldplay, Stone Roses, Robert Plant, Simple Minds et bien d’autres rappellent le chaos et la musique qu’ils ont fait à Rockfield au fil des décennies. C’est une histoire de rêves rock and roll entrelacés avec le combat d’une entreprise familiale pour sa survie face à un paysage musical en constante évolution.

Ceci est le matériel de visualisation de quarantaine de premier ordre. L’histoire d’un studio d’enregistrement ne devrait pas être aussi fascinante, mais parce qu’il a abrité de nombreux cycles de vie du rock and roll, d’Ozzy à Oasis, il y en a pour tous les goûts. La bande-annonce ne donne pas l’impression que cela ressemble à autre chose qu’une discussion directe avec ceux qui étaient là et ce qu’il a fallu pour faire les albums que beaucoup d’entre nous appellent des chefs-d’œuvre.

Billie

Réalisateur James Erskine fait la lumière sur l’évidence.

Billie Holiday avait l’une des plus grandes voix de tous les temps et a changé le visage de la musique américaine. Elle était une femme d’un talent à couper le souffle et d’une popularité mondiale tout en suscitant la controverse. Elle a commencé une rébellion notable en chantant «Strange Fruit» qui a exposé les réalités de la vie noire en Amérique et a gagné ses puissants ennemis. Brut, émotif et brutalement honnête, Billie regorge d’interviews inédites de grands musiciens comme Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms et Count Basie.

La bande-annonce est passionnante à cause de la légendaire vacances qui était, et est, pour beaucoup de ceux qui la considèrent comme l’une des meilleures de tous les temps. Dans ce film, nous allons l’entendre à travers ses propres mots, les mots de ceux qui ont été influencés par ce qu’elle a fait, et, peut-être de manière controversée, sans tirer parti d’une sténographie cinématographique: les reconstitutions modernes. Le garder lo-fi est peut-être l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour quelqu’un qui était célèbre avant l’avènement d’une couverture médiatique sans fin.

Chasseurs de truffes

Directeurs Michael Dweck et Gregory Kershaw, qui a réalisé la très divertissante The Last Race, est là pour parler de la truffe.

Au cœur des forêts du nord de l’Italie se trouve la truffe blanche d’Alba. Désiré par les mécènes les plus riches du monde, il reste un mystère piquant mais raréfié. Il ne peut être ni cultivé ni trouvé, même par les excavateurs modernes les plus ingénieux. Les seules âmes sur Terre qui savent comment la déterrer sont un petit cercle de chiens et leurs compagnons humains aux cheveux argentés – des anciens italiens avec des bâtons de marche et un sens diabolique de l’humour – qui ne recherchent la truffe que la nuit pour ne pas partir des indices pour les autres. Pourtant, cette petite enclave de chasseurs induit un marché d’achat fébrile qui s’étend sur le globe. Avec un accès sans précédent aux chasseurs de truffes insaisissables, les cinéastes Michael Dweck et Gregory Kershaw (The Last Race, Festival du film de Sundance 2018) suivent ce cycle exaspérant du sol de la forêt à l’assiette immaculée du restaurant. Avec une touche rusée et absurde, The Truffle Hunters capture un rituel précaire constamment menacé par la cupidité et les influences extérieures, mais toujours protégé par ces rares personnes intelligentes et bornées qui savent comment déterrer la magie de la nature.

C’est un contenu incroyable. Vous pouvez garder vos vrais documentaires sur le crime, je prendrai volontiers des histoires sur la traque de ces pierres précieuses rares et comestibles que seuls les bourgeois apprécieront chaque jour de la semaine à des prix ridiculement élevés. Je ne sais pas quelle démangeaison mentale ce doc gratte, mais il y a juste quelque chose de fascinant à ce sujet. De plus, vous avez également des chiens qui sont formés pour renifler ces choses, donc l’odeur rapide de nos compagnons canins est également un délice. Des as tout autour.

Le grand mensonge américain

Je ne sais pas ce que cela va changer, mais réalisateur Jennifer Siebel Newsom met à nu une triste vérité que nous ne connaissons que trop bien.

The Great American Lie examine les racines des inégalités systémiques à travers un prisme de genre unique. Alors que l’Amérique est confrontée à une inégalité économique croissante et à une mobilité sociale stagnante, ce film emmène le public dans un voyage d’empathie, inspirant une voie à suivre.

Ce contenu n’est pas facile à aborder et je ne dirais pas que c’est un divertissement agréable. Mais ce sont les histoires qui doivent être racontées. Beaucoup de gens travaillent et essaient de donner à leur famille de meilleures possibilités d’avancement, mais il y a quelque chose qui cloche dans ce système. Les salaires ont stagné, l’échelon supérieur de la société semble prospérer tandis que ceux du quartile inférieur ne voient pas les mêmes avantages. Alors, que doit faire une société? Examinez ce qui se passe et disséquez le problème. Encore une fois, ce n’est pas facile à avaler, mais la bande-annonce associe les éléments visuels et le récit en douceur et, aussi bien que possible dans ces circonstances, de manière passionnante.

Mandibules

Réalisateur Quentin Dupieux, qui nous a donné des films Rubber, Deerskin, Wrong et bizarres, est de retour pour jouer avec la réalité.

Le duo de comédiens français Grégoire Ludig et David Marsais jouent le rôle de deux amis loufoques qui trouvent une mouche géante piégée dans le coffre de leur voiture et décident de l’entraîner comme une entreprise lucrative. Adèle Exarchopoulos, Coralie Russier et India Hair ainsi que le rappeur et artiste hip hop belge Romeo Elvis les rejoignent dans le casting.

J’ai immédiatement eu des vibrations Kafka. Mais au lieu que ce soit un examen de l’anomie existentielle, nous avons quelques rubes qui essaient de former une mouche pour un dollar facile. Je ne peux parler de rien dans cette bande-annonce d’une manière qui puisse aider à mettre tout cela en perspective. C’est absurde pour une raison et, honnêtement, c’est mieux vu à travers cette lentille. C’est étrange, drôle, super bizarre, et c’est quelque chose que j’ai hâte de voir dans un proche avenir.

