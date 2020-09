«The Trial of the Chicago 7» de l’écrivain et réalisateur Aaron Sorkin, un projet qui a tourné autour d’Hollywood pendant plus d’une décennie, a atterri dans la course aux récompenses. Le film a été projeté virtuellement mardi soir devant un groupe de critiques, de journalistes et de blogueurs.

Avec un ensemble robuste avec certains des acteurs les plus talentueux de l’industrie – Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt, John Carroll Lynch, Michael Keaton et Kelvin Harrison, Jr. – le drame historique est au cœur des esprits des prospects aux Oscars depuis des mois. Avec une élection présidentielle à venir et une bataille imminente avec SCOTUS à l’horizon, cela pourrait être l’un des rares cas où les chances de récompenses d’un film pourraient être étroitement liées à l’humeur du pays.

Distribué par Netflix, le film raconte l’histoire du «Chicago 7», un groupe de sept personnes inculpées par le gouvernement fédéral de complot et d’incitation à des émeutes à la Convention nationale démocrate de 1968, et le procès qui a suivi qui est devenu l’un des le plus tristement célèbre de l’histoire américaine.

Les critiques et les experts en récompenses verront les nuances de certains des drames d’audience les plus prolifiques du cinéma intégrés dans l’interprétation de Sorkin. J’ai pu capturer des éléments du «Jugement à Nuremberg» de Stanley Kramer avec des pépites de «The Verdict» et un arôme de «12 Angry Men», tous deux de Sidney Lumet. Il y a des rappels structurels à «A Few Good Men» de Rob Reiner, que Sorkin a adapté de sa propre pièce. En suscitant de vives réactions de la part du spectateur, les électeurs de l’Académie, en particulier ceux qui sont sensibles aux injustices criminelles, sont susceptibles de se tourner vers le sujet.

L’un des éléments critiques pour créditer le succès de «Chicago 7» est le dévouement et l’inventivité de ses acteurs. Le comité de nomination des prix SAG semble susceptible de cocher cette option pour la catégorie convoitée des ensembles de distribution lors du remplissage de leurs bulletins de vote. Avec une si large distribution de leurs collègues à travers le cinéma et la télévision, cela pourrait être l’une des «évidentes» à venir. L’une des questions décourageantes est de savoir s’il peut remporter quelques nominations d’acteur et où son casting devrait faire campagne. Le film sera un autre ajout à la liste croissante de fonctionnalités cette année – avec “Une nuit à Miami” – qui est placé dans la boîte “Retour sur” Spotlight “”, et comment manœuvrer ce qui semble être une grande ouverture domaine des acteurs de soutien avec de nombreuses possibilités.

Frank Langella, qui a attiré l’attention d’Oscar en 2008 avec une nomination en tant que Richard Nixon dans «Frost / Nixon» de Ron Howard, est horriblement vil en tant que juge Julius Hoffman. Ne retenant rien, il est sûr d’évoquer certains des tremblements les plus turbulents des téléspectateurs. Une inclination naturelle peut être qu’il est «trop peu aimable» et que les «méchants» qui se retrouvent dans la table ronde des récompenses ont tendance à être comiquement effrontés (Christoph Waltz dans «Inglourious Basterds»), terriblement commandant (Heath Ledger dans «The Dark Knight» ) ou divertissant psychotique (Javier Bardem dans «No Country for Old Men»).

Langella n’a pas d’arc de rédemption ou quelque chose qui fait dire au public: «Je déteste le fait que je l’aime tellement.» C’est assez clair où vous en êtes avec lui, et ça ne s’arrête pas. Cela dit, il existe des exemples où les traits odieux et méchants d’un personnage trouvent encore de la notoriété avec l’Académie. Quelques exemples incluent Ralph Fiennes dans «Schindler’s List», Louise Fletcher dans «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» ou Mo’Nique dans «Precious», et ceux-ci sont considérés comme l’une des meilleures performances de l’histoire du cinéma.

La voie la plus accessible pour les nominations intérimaires peut se trouver entre Abbie Hoffman de Cohen et William Kunstler de Rylance. Cohen, une fois nominé pour le scénario adapté pour «Borat», et à l’aube de la course du meilleur acteur de l’année, coche toutes les cases pour un nominé par intérim. Il a «la scène» qui jouerait dans son clip Oscar, la ligne la plus mémorable du film et agit comme un soulagement comique voleur de scène dans un film traitant de sujets graves. Quand il s’agit de Rylance, lauréat d’un Oscar («Pont des espions»), son engagement constant et inébranlable ne manque jamais un battement, et avec un respect de l’industrie qui est profond, il pourrait en effet se retrouver dans la conversation. Il convient de noter que Rylance n’a pas réussi à obtenir la reconnaissance de l’Académie dans un grand ensemble; quand il était sur le circuit pour «Dunkerque» de Christopher Nolan, le film n’a remporté aucune nomination d’acteur.

Gracieuseté de Netflix

Les critiques et les cinéphiles occasionnels vont avoir un «hors concours» différent de la distribution. Du point de vue des récompenses, cela en fait une stratégie de campagne incroyablement délicate à exécuter. «Spotlight» a trouvé sa représentation avec Mark Ruffalo, qui a été nominé pour le meilleur acteur de soutien, et d’autres grands films d’ensemble comme «Crash» (Matt Dillon) et «Gosford Park» (Helen Mirren et Maggie Smith) ont pu trouver leur consensus choix dans leurs années respectives. Cependant, pour chacun de ces gains, il y a quelques pertes à citer, comme les deux derniers films «Le Seigneur des Anneaux», «Les Deux Tours» et «Le Retour du Roi», ainsi que «Le Grand Budapest Hotel »et« Straight Outta Compton ». Même les drames de la salle d’audience font face à une bataille difficile, comme on le voit dans ceux ci-dessus «12 Angry Men», la distribution entièrement masculine n’a pas pu trouver de nominations d’acteur, même après que les Golden Globes aient nommé Henry Fonda en tête et Lee J. Cobb justificatif.

Cela dit, la branche par intérim, qui est la plus grande de l’Académie, pourrait être derrière le film, ce qui l’aidera dans ses meilleures chances d’image. Même si tous les acteurs ne parviennent pas à obtenir la reconnaissance de l’Académie, nous venons de terminer l’année où «Parasite» a remporté le meilleur film sans aucune nomination d’acteur. Il y a eu 12 films au total au cours des 92 ans d’histoire des Oscars qui ont réussi à remporter le premier prix sans mentions clés pour leur jeu d’acteur, notamment «Slumdog Millionaire», «Braveheart» et «The Last Emperor».

Du côté de l’écriture, les possibilités du scénario original ne semblent pas aussi profondes qu’adaptées, et Sorkin pourrait se frayer un chemin jusqu’à sa première nomination dans cette catégorie. Le compositeur Daniel Pemberton, qui a déjà collaboré avec Sorkin sur des projets tels que «Steve Jobs», orchestre une partition pleine de tension qui vous gardera dans votre siège en remuant. Une nouvelle chanson, co-écrite par le musicien Celeste, intitulée «Hear My Voice», pourrait bien toucher la branche musicale. Le montage d’Alan Baumgarten est le mérite technique le plus vital du film et sera très compétitif dans cet espace. Simultanément, la production et la scénographie de Shane Valentino et Andrew Baseman espèrent suivre la voie des drames d’audience primés aux Oscars tels que «To Kill a Mockingbird».

Les costumes de Susan Lyall sont assez impressionnants, mais cette branche n’est généralement pas allée très souvent aux années 1960, en particulier avec une distribution massive centrée sur les hommes. De toute évidence, «Il était une fois à… Hollywood», qui a lieu en 1969, a trouvé sa place dans la programmation mais a échoué à «Little Women» l’année dernière. Le maquillage et la coiffure pourraient trancher certains des nominés les plus conventionnels qui pourraient venir, principalement en se concentrant sur la pièce «coiffure», qui éblouit en particulier Cohen et Rylance.

Le projet a eu de multiples idées et faux départs après que Sorkin ait écrit le scénario en 2007. Après être passé entre les mains de Steven Spielberg et d’autres cinéastes présumés tels que Paul Greengrass, Sorkin a signé pour diriger le film en 2018 après ses débuts de réalisateur avec «Molly Jeu.” Cela pourrait être son plus gros combat pour la programmation du réalisateur, et il pourrait bien y arriver. En fait, le film a les qualités techniques et spirituelles d’un meilleur gagnant de l’image. Là où «Roma» a échoué, «Le procès des Chicago 7» réussira-t-il? Encore cinq mois.

«The Trial of the Chicago 7» sortira sur Netflix le 16 octobre.