Avec The Office toujours populaire, il peut sembler étrange de penser que les fans associeraient cette émission à quelque chose comme The Umbrella Academy de Netflix. Après tout, avec cette dernière émission de science-fiction sur les enfants adoptés dotés de super pouvoirs, comment cela s’intégrerait-il à une comédie de bureau classique?

Il y a une connexion amusante, notamment via The Commission de la Umbrella Academy. Ceux qui ne sont pas familiers avec cet environnement de bureau devraient savoir qu’il s’appelle vraiment la Commission Temps et qu’il n’a que pour tâche de s’assurer que le continuum spatio-temporel n’a pas de problèmes.

Dirigé par un conseil d’administration, il fonctionne de manière très similaire à The Office avec des parallèles intéressants avec les personnages de cette dernière émission. Les fans veulent une retombée assimilée.

À quoi ressemblerait une émission dérivée sur la Commission?

Sur Reddit, des discussions apparaissent souvent souhaitant une émission dérivée où deux émissions différentes se fondent en une seule. En tant que fan fiction, certaines d’entre elles sont amusantes à lire. Un mashup récent souhaitant connecter la Commission à The Office était sans doute l’un des plus créatifs vus depuis un certain temps.

Bon nombre des similitudes entre les personnages de The Office et ceux qui dirigent La Commission sont presque au-delà du hasard. À quoi ressemblerait une telle émission si la Commission réussissait à avoir sa propre émission dérivée?

Cela pourrait arriver étant donné que de nombreux fans veulent un spin-off de Klaus et Ben. Les acteurs qui les interprètent (Robert Sheehan et Justin H. Min) ont récemment exprimé qu’ils aimeraient faire une émission dérivée avec leurs personnages.

En attendant, les fans doivent continuer sur des choses comme le fil Reddit ci-dessus où les visiteurs ont tenté de faire correspondre les personnages de The Office avec ceux de La Commission.

Quels personnages de «The Office» correspondent aux personnages de la Commission?

L’une des confrontations les plus faciles pour les deux émissions serait Jan (de The Office) s’assimilant à The Handler. Quiconque connaît les personnalités des deux saura pourquoi.

Oui, en tant que vice-président des ventes chez Dunder Mifflin, Jan Levinson était l’ennemi de Michael Scott dans The Office. Ce n’est vraiment pas trop loin de The Commission’s The Handler (joué par Kate Walsh) qui souhaite reprendre l’organisation avec ses propres idées douteuses.

Faire correspondre ces deux serait une pure perfection, même si les autres personnages s’alignent presque aussi. Par exemple, un utilisateur de Reddit a noté ceci: « Herb est clairement le Jim pour cela. »

Comme autre connexion brillante, on peut certainement voir The Commission’s Herb posséder la personnalité de Jim Halpert, en particulier en étant un superviseur supportant un supérieur essayant de le rendre fou.

Autres personnages de «The Office» qui se connectent à la Commission

Attendez, ça va encore plus loin! Bon nombre des parallèles entre les personnages de la Commission et The Office sont presque étranges. Encore un autre lien que personne ne peut nier est que Klaus et Ben sont très similaires à Michael et Dwight à Dunder Mifflin. Cela tient en partie à la façon dont Ben, mort, cherche Klaus, un peu comme Dwight l’a fait avec Michael.

En même temps, Ben et Klaus se chamaillent comme tous les frères. Leur argumentation pourrait rappeler comment Michael et Scott ont fait la même chose pendant des années dans chaque situation.

Toutes ces connexions sont révélatrices et permettent de se demander si les showrunners de The Umbrella Academy étaient fans de The Office. Ont-ils intentionnellement apporté plusieurs des mêmes traits de personnalité en hommage à la série? Il n’y a pas de mot officiel à ce sujet, si le personnel a changé autant que le Bureau l’a fait au cours de sa longue période.

Plus de quelques fans de Reddit ci-dessus sont sérieux au sujet d’une telle émission dérivée. L’un d’eux a même mentionné que Rainn Wilson était impliqué, quelque chose n’existant que dans les domaines de la fantaisie des fans. Peut-être que la Umbrella Academy reconnaîtra au moins le signe de la sitcom dans un prochain épisode pour ne plus donner aucun doute.